清潔員送電鍋遭判刑！巴毛律師「判決出爐、案情明朗」：緩刑已很寬容了

記者林盈君／台北報導

北部一名黃姓清潔隊員，先前因將價值32元的回收舊電鍋，送給一名拾荒婦人，遭檢舉之後，被檢方依貪污罪嫌起訴，引發民眾熱議。本月2日，士林地院一審宣判出爐，考量黃姓清潔隊員沒有不法所得、動機出於助人，且涉案金額極低，並第一時間出面自首，因此法院判處3月徒刑、緩刑2年、褫奪公權1年。對此，網路知名「巴毛律師」則表示，一開始也覺得很誇張，但直到判決出爐後，整個案情明朗起來，覺得「緩刑已經很寬容了」。

北部一名黃姓清潔隊員，將價值32元的回收舊電鍋送給一名拾荒婦。（圖／資料照）

巴毛律師指出，起初，聽說清潔隊員送給拾荒婦32元的回收電鍋，卻被起訴貪汙罪，覺得有點誇張，直到2日判決出爐，整個案情明朗起來，她指出，黃男說他把電鍋送給婦人，後來還自費買了新電鍋去把電鍋換回來，今年10月間，士林地院開庭的時候，法官問黃男，是否找到拾荒婦人來作證，但黃男卻說「不知道住哪」，巴毛律師疑惑「那當初怎麼送電鍋過去？還能買新電鍋換回來？」

法官又問，那新電鍋有發票嗎？黃男又回答「沒有留下來」，巴毛律師指出「這在法律上是很標準的幽靈抗辯」，就是這個拾荒婦人跟鬼一樣，到底存不存在都不知道，誰知道他是真的送給拾荒婦還是拿回家用？就像每個持有槍枝的犯嫌，都會說槍是阿炮寄放在他這的，但不知道阿炮本名，也沒有阿炮電話，更不知道阿炮住哪裡，跟阿炮也沒有共同朋友（而且每個持有槍枝的人都有一個叫阿炮的朋友）。

最後，巴毛律師表示，覺得法官還採信他這套說法，給予緩刑已經很寬容了，因為本案涉犯的是貪汙治罪條例第6條第1項第3款，最輕本刑5年以上的重罪，法院總共用他有自白，有繳回犯罪所得，且犯罪所得低於5萬元，在依刑法59條認為其情可憫再減一次，只判3個月緩刑2年，但還要被罵恐龍法官有夠可憐。

巴毛律師強調，褫奪公權1年，有人會說嗚嗚這樣害他沒有工作好可憐，但是抱歉捏，黃男雖然是清潔隊員，但他是約聘職工，褫奪公權不會影響他工作。最後，巴毛律師提到這位法官，表示「有時候看他審理案件的影片還會感動到哭」，也提到他是行政法官，就是處理交通罰單等案件，而且美國是英美法系，彈性相對大，換言之「這種判決已經很佛心了」，更表示，要是檢察官也上訴，高院法官要不要採信這套幽靈抗辯還不知道咧。

