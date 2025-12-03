清潔員送「回收電鍋」涉貪污判3月緩刑2年 法務部推修法「5萬以下可免刑」

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

北市一名黃姓清潔隊員，日前因將民眾丟棄的電鍋轉送給一名拾荒老婦人，被依《貪污治罪條例》起訴，而法院裁定從輕量刑，判3月徒刑、緩刑2年、褫奪公權1年。對此，法務部部長鄭銘謙今(3)日赴立院司委會備詢時透露，已提出「貪污治罪條例」第12條修正草案，將在貪汙所得在5萬元以下，多增一個免除其刑的選項，目前行政院已經審竣，盼送立院審議修法。

黃姓清潔隊員將廢棄電鍋轉送一事被清潔隊得知後，要求將電鍋繳回，他便自掏腰包買新電鍋給婦人，再把舊的要回來，當作替換，並向廉政署自首。而北市環保局認為黃姓隊員是公務人員，不得擅自處分財物，因此依法送辦，並依《貪污治罪條例》第4條第1項第5款的職務侵占罪構成起訴。檢方也考量該電鍋殘值僅剩32.56元，情節輕微及其自首認罪，建議法院從輕處理。經士林地院審理，黃姓清潔員被判刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年。

法務部也已提出《貪污治罪條例》修法草案，針對「小額貪污」啟動修法作業，包括刑期可減輕甚至免刑、擴大緩起訴適用範圍，讓處理更符合比例原則。今日法務部部長、司法院副秘書長出席司委會，就「民法繼承編特留分制度之檢討」進行專題報告，當中被問到此案判決，鄭銘謙也透露，已提出「貪污治罪條例」第12條修正草案，貪汙所得在5萬元以下，本來現行法減輕其刑，現在將新增一項免除其刑，讓法官有更大裁量空間，行政院已審查完竣，希望經過院會同意，送立院審議，盡快完成修法。

