清潔員送「32元電鍋」給拾荒婦竟吃官司 判刑3月、緩刑2年確定了

黃姓清潔隊員將殘值32元的電鍋送給拾荒婦，被依貪污治罪條例判刑3月，緩刑2年，褫奪公權1年，因檢方、黃男均不上訴，全案確定。示意圖，取自Unsplash圖庫



台北市環保局62歲黃姓清潔員將回收車上殘值32元的舊電鍋送給一名拾荒婦人，被依《貪污治罪條例》起訴。士林地方法院一審判處3月有期徒刑、緩刑2年，褫奪公權1年。士林地檢署經研議後決定不上訴，黃男也未提起上訴，全案判決確定。

據檢方調查，清潔隊員黃男在2024年7月26日傍晚6時42分，在北投區洲美街271號北投焚化廠旁的資源回收轉運站內，看到這台舊電鍋放在資源回收車上，拿到自己的小貨車上載回家測試，發現可以用，他想起附近的拾荒嬤曾告訴他「用瓦斯爐煮飯容易燒焦」，隔天上午11點就把舊電鍋轉送給這名拾荒嬤，盼讓她吃口熱飯，卻被人向環保局檢舉。

廣告 廣告

黃男立即向廉政署自首，還買了新鍋子和拾荒嬤換回舊鍋。檢方認為，舊電鍋雖然是資源回收物，殘值只有32.56元，仍屬不得自行處分的市府資產，將他依《貪污治罪條例》第6條第1項第3款的侵占職務上持有之非公用財物罪起訴，但考量「情輕法重」，檢方建請法院從輕量刑。

士林地院合議庭審理後，認為黃男行為損及公務員廉潔形象，原應嚴肅以對，但考量其侵占財務價值極低、犯後態度良好等理由，去年12月2日判處黃男3月有期徒刑，緩刑2年，並褫奪公權1年。士林地院經研議後決定不上訴，黃男也未提上訴，全案確定。

更多太報報導

徹夜搜尋F-16V飛官 潛水教練：水中沒穿防寒衣2小時就開始顫抖

海巡徹夜搜尋失聯飛官 管碧玲喊話集氣：把人救回來

入境美國行李箱藏「木乃伊」被攔下 原來是食材…駭人畫面曝光