清潔員送32元二手電鍋淪貪汙犯 Cheap轟：法律懲罰好人

一名在台北市環保局任職的62歲的黃姓清潔員，過去拾得一個電鍋，確認能正常使用後，將殘值約32.56元的電鍋送給一名拾荒婦人，然而此舉有違清潔隊「不得擅自占有回收物」規定，黃男主動到廉政署自首遭檢方依貪汙罪起訴。士林地院今（2）日宣判，判有期徒刑3月、緩刑2年，褫奪公權1年。對此，網紅Cheap表示，法律在懲罰好人，檢察官不是AI，不應該只會說依法辦理。

Cheap在臉書發文指出，檢察官依《貪污治罪條例》起訴他，法官沒辦法，只好判刑3個月、緩刑2年，不用坐牢，但留下貪污前科。他表示，檢察官嘴巴上說「依法辦理」，但實際上是缺乏價值判斷能力的法律奴隸，好像今天放過清潔員，明天大家都會開始偷電鍋送窮人，社會要亂了，「但檢察官不是AI欸，是有判斷力的公權力執行者，不是機器人吧？」

他稱，自己詢問AI後，實際上也不會這麼判，AI會說符合《貪污治罪條例》但會根據比例原則、罪刑相當、公益衡量原則，本案屬「無明顯社會危害性」。結論是「形式上構成，實質上不具貪污本質，應以行政處分或警告為適當，不建議刑事起訴」 。

Cheap最後忍不住表示，貪汙500萬退回去的，現在外面趴趴走，詐領助理費幾千萬的，緩刑；給阿嬤一台32元電鍋，貪汙治罪條例起訴，真的是，「偷國者侯，送鍋者囚」。他質疑，那些用公務車送阿貓阿狗去美容的大官，不知道油錢、司機鐘點費有沒有超過32元，不知道會怎麼判？

不過據「謙聖國際法律事務所」過去介紹，依《刑事訴訟法》第253條及第376條規定，檢察官得以「微罪不舉」為由為不起訴處分，前提是行為屬於最重本刑三年以下之輕罪。而黃男的行為涉犯貪汙治罪條例第6條第1項第3款「侵占職務上持有非公用私有財物罪」，可處五年以上有期徒刑，得併科新台幣三千萬元以下罰金，可能因此導致檢察官在本案無法不起訴處分。

然而律師鄧湘全在臉書指出，類似這種超小價值財產犯罪，檢察官可以適當參酌沒有「可罰的違法性」，給予不起訴處分。甚至不幸起訴，若第一審判決無罪，請不要再制式死板例行公事般地無理提起上訴，有時候司法過勞真是自找的。

