清潔員送32元電鍋緩刑 律師揭「2關鍵」喊：別罵檢察官法官

社會中心／陳慈鈴報導

黃姓資深清潔隊員（圖）一審宣判，判有期徒刑3個月、緩刑2年、褫奪公權1年。（圖／資料照）

日前台北市清潔隊一名黃姓資深隊員，把回收車上收到一個殘值剩32.56元、仍堪用的大同電鍋轉送給拾荒老婦人，被檢方依貪污罪起訴。消息曝光後，引發輿論譁然，昨（2）日士林地院一審宣判，判有期徒刑3個月、緩刑2年、褫奪公權1年。結果出爐後，社會輿論再度分沸騰，紛紛替清黃姓清潔隊員抱屈。對此，「黑心律師」楊律師就點出關鍵原因，直言「大家不要罵檢察官和法官了」。

楊律師於2日在臉書表示，他猜測清黃姓清潔隊員在警局及地檢署偵查中應該沒委任律師，「他一定以為自己沒惡意，自己在做善事，所以不可能有罪，所以他一定在筆錄中說了『他以為不重要，但其實剛好會構成法律要件的話』，導致檢察官即使內心很想放過他，但仍被迫要起訴。

楊律師推估，正因為黃姓清潔隊員上述舉動，導致法官很想判他無罪，但仍被迫要判有罪，所以最後才會勉強做出「有罪，但不用坐牢」的折衷判決。因此，楊律師呼籲，「大家不要罵檢察官和法官了」。

楊律師認為，若黃姓清潔隊員上訴二審，若用到幾個比較少用的法理，若再遇到很重視法理的法官（例如林孟皇法官或錢建榮前法官），仍有希望改判無罪。但律師費很貴，是很現實的大問題。

