清潔員送32元電鍋被判刑 李四川嘆：法令怎跟社會脫節這麼多…

台北市環保局一名資深黃姓清潔隊員，被控將32元的回收舊電鍋送給拾荒婦，遭檢方依貪污治罪條例起訴後，引發各界議論；全案士林地院2日審結，合議庭考量黃男動機良善，依法給予4次減刑後，判有期徒刑3個月，褫奪公權1年，緩刑2年。台北市副市長李四川昨（3日）談及此事時也忍不住嘆，不知道現在的法令怎麼跟社會脫節這麼多。

該名清潔隊員因發現民眾丟棄的電鍋外觀尚好，隨手將電鍋放上車，載回住處測試功能正常，因不忍住家附近從事資源回收的老婦無熱食可吃，隔天將市價僅32.56元的舊電鍋轉贈老婦，未料此舉誤觸法網，案件曝光後引發社會輿論高度關注。對於小額貪瀆引發爭議，法務部指出，小額貪污案已完成修法草案陳報行政院完成審查，未來小額貪污案件得減輕或免除其刑，將持續配合修法。

而李四川昨接受網路節目《下班瀚你聊》專訪時提到，這幾天吵得最熱的是，台北市現在少了8000多個公務人員，沒有一個人願意當公務員，尤其是工程人員，都缺到不知道怎麼辦；他並說，為何日前自己會感概說「我做一件全台灣人包括在議會三黨都高興的事，讓輝達來投資，竟然有人說我圖利，就知道台灣目前的環境…」。

李四川也續指，這幾天還有環保局同仁送32元電鍋給阿嬤，「我不知道那一些法令跟現在的社會怎麼會脫節這麼多？在法之下，應該也要有一些情理吧，怎麼會這個樣子。」

另外，李四川也分享，前幾天下雨天穿著救災服回家時，有一位鄰居阿嬤對他說，「副市長你辛苦了，但我要告訴你，你越辛苦，我們就越安全。」這句話讓他內心非常感動，就代表政府如果很關心人民、而且下了很大的功夫，且每天在意颱風還沒來的時候，就知道哪裡會有危險，怎麼樣去事先預防，這個是市民要的，市民要的沒什麼，只要求一個平安而已。

