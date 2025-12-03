清潔員送32元電鍋遭判刑 律師喊：不要罵檢察官和法官

黃姓清潔隊員。（圖／東森新聞）





台北市環保局一名任職34年的黃姓清潔隊員因為在回收車上，發現殘值僅剩32.56元的舊電鍋，便將它轉送給拾荒老婦人，，後被檢方依貪污罪提起公訴，引起不少熱議。士林地院於昨（2）日作出一審判決，判黃男有期徒刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年。對此，「黑心律師」楊律師直言，這其實是法官勉強做出的「有罪，但不用坐牢」的折衷判決，大家就不要再罵檢察官和法官了。

針對黃男將回收物舊電鍋送給拾荒老婦一事，士林地檢署認為，黃男涉嫌犯下《貪污治罪條例》第6條第1項第3款的「侵占職務上持有之非公用私有財物罪」，屬5年以上重罪，因而將他起訴。儘管黃男動機良善，且舊電鍋殘值僅剩32.56元，但在值勤過程中，所獲取的物品都算是市府財物，符合《貪污治罪條例》的職務侵占罪構成要件。

後續士林地院審理，考量黃男在執行職務時表現良好，加上在事後立即自白坦承，以及將侵占金額皆全數繳回等事，所以採納多項有利於黃男的情狀，給予減刑，判處黃員有期徒刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年，全案可上訴。

楊律師指出，黃男在警局及地檢署偵查中應該沒委任律師，在以為自己沒惡意、是在做善事的情況下，所以不可能有罪，但正因為如此，可能讓他在筆錄上說了「他以為不重要，但其實剛好會構成法律要件的話」。儘管檢察官很想放過他，法官也很想判無罪，但還是要依法規做出折衷判決。

若黃男上訴二審，楊律師表示，如果用到比較少用的法理，加上再遇到很重視法理的法官（如：林孟皇法官或錢建榮前法官），還是有希望改判無罪。但楊律師也直言「律師費很貴，是很現實的大問題」。

