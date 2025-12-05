清潔員送32元電鍋遭判刑 律師嘆幽靈抗辯 揭原因

台北市環保局黃姓清潔隊員，因將殘值32元的電鍋私自帶回轉贈給拾荒婦，被判處有期徒刑3月，緩刑2年，褫奪公權1年，引起討論。網紅律師巴毛表示，自己一開始也覺得清潔隊員被起訴貪汙罪有點誇張，但判決出爐後案情明朗起來，「無法找到拾荒婦」、「黃男沒留下新電鍋發票」的情況，在法律上是標準的幽靈抗辯，直言法官為了黃男不斷減刑，判決結果已經很佛心了。

巴毛律師陳宇安在臉書粉專發文表示，黃姓清潔隊員表示自己把電鍋送給拾荒婦人，後來還自費買了新電鍋去把舊電鍋換回來，但10月開庭時，黃男卻對法官說不知拾荒婦人住哪裡，無法請她來作證，巴毛質疑，「當初怎麼把電鍋送去？還能買新電鍋換回來？」

廣告 廣告

巴毛表示，黃男也未把新電鍋的發票留下，種種情況在法律上是很標準的幽靈抗辯，無法知道該拾荒婦是否真實存在，也無法得知他是真的送給拾荒婦還是拿回家自用。

巴毛認為，法官還採信黃男的說法後給予緩刑，已經相當寬容。該案涉犯的是貪汙治罪條例第6條第1項第3款，是最輕本刑5年以上的重罪，法院用他有自白、有繳回犯罪所得、犯罪所得低於5萬元，再依刑法59條認為其情可憫不斷減刑，只判3個月、緩刑2年，卻還要被罵恐龍法官，相當可憐。直呼這樣的判決已經很佛心了，「要是檢察官也上訴，高院法官要不要採信他這套幽靈抗辯還不知道咧」。

更多中時新聞網報導

罕藥技轉回賣天價 台大醫：20年前無人看好

HBL》孔官地轟生涯新高 高苑卡位12強

日職》古林期待對決林安可 經典賽埋伏筆