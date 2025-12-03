清潔員送32元電鍋遭判貪污 「食安英雄」前檢察官：我會判無罪

（記者石耀宇／綜合報導）台北市北投區一名擁有30年資歷的黃姓清潔隊員，2024年上班時將民眾丟棄、殘值僅32元的大同電鍋送給拾荒老婦，因違反不得擅自處分回收物規定，被依《貪污治罪條例》起訴。士林地院經審理後多次減刑，昨（2）日判處3月、緩刑2年，並褫奪公權1年。對此，曾偵破大統假油案、被外界稱為「食安英雄」的前檢察官鄭智文表示，此案凸顯法律冰冷之處在於「只論行為、不論動機」，直言若由他審理，「我會判無罪」。

圖／擁有30年資歷的黃姓清潔隊員，因將殘值僅32元的回收電鍋送給拾荒老婦遭判刑。（資料畫面）

廣告 廣告

案發於2024年7月，62歲黃姓隊員執勤時在回收車上看到外觀完好的大同電鍋，測試後發現功能正常，因平時常遇到一名拾荒老婦，便出於善意將電鍋贈與對方。北市環保局認為，清潔人員不得擅自占有或處分回收物，將黃員移送偵辦，士林地檢署依侵占職務上持有之非公用私有財物罪起訴。法院審酌其坦承犯行、金額極低、動機單純等因素，最終改判3月並給予緩刑。

鄭智文指出，此案並非「無法可解」，關鍵在於「法官敢不敢解」。他引用最高法院過去相關判例表示，若行為雖符合犯罪構成要件，但欠缺實質違法性，即難成立犯罪；若在一般社會倫理上難認具有科刑必要，法院自可依無實質違法性為由，判定行為不應受罰。

鄭智文進一步解釋，犯罪必須通過構成要件、違法性與罪責三道關卡。即使本案第一關成立，第二關「實質違法性」已有阻卻可能，因電鍋價值僅32元、黃男基於善意贈與弱勢者、物品最終仍回到回收系統，且未造成任何公產損害，在社會情感上一般人也難接受此行為需要科刑。

他直言，「如果我是法官，我就敢引用最高法院判例，直接判無罪」。不過，他也指出，法官若在貪污案件判無罪，可能面臨上級法院以「違反罪刑法定原則」發回更審，甚至遭受輿論壓力，因此多半會選擇保守做法：判最輕的刑，再給緩刑。鄭智文強調，法律不能脫離人情，「真正的問題從來不是沒有法律可以救人，而是沒有人敢用法律救人」。

更多引新聞報導

LINE Pay Money 上線大當機！用戶註冊卡關、銀行綁定跳錯頻傳

LINE Pay Money今上線！前百萬名搶「3年0手續費」

