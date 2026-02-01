清潔員逆向撞人還先動粗 男大生解圍幫壓制

高雄一名林姓阿伯和妻子昨（31）日下午經過楠梓陸橋，遭馬姓男子逆向騎電動單車撞上。（圖／東森新聞）





高雄一名林姓阿伯和妻子昨（31）日下午經過楠梓陸橋，他們走在人行道，遭馬姓男子逆向騎電動單車撞上，男子聽到對方要報案，突然暴怒徒手把老伯打到滿臉是血，一名大學生經過，見義勇為出手制止也被打傷。楠梓在地人認出，打人的馬姓男子，情緒失控攻擊人，已經不是第一次，他是一名清潔隊員，環保局先暫停他勤務，送考核會議處。

頭戴納粹安全帽的男子，對著一名老翁不斷出拳，老翁被打到滿臉是血，妻子嚇到不斷呼救，林姓老翁妻子：「救命啊」。

旁邊大學生見狀衝上前，男子才跟老翁分開，但他卻把攻擊目標從老翁轉移到大學生身上，目擊民眾：「欸欸現在那個學生，跟那個大人打起來了，不知道為什麼就打他。」

男子拎安全帽直接用力，往大學生頭上卯，大學生一個回擊，直接把男子壓制在地。

遭毆老翁的妻子vs.目擊民眾：「這邊人行道啊，他撞到我們啦，啊我們就說要報警，他就打我們了。」

遭毆老翁vs.攻擊人的馬姓男子：「我要告死你啦，我70歲了餒，你把我打成這樣，你是共匪嗎？」

打人的男子不斷反抗，大學生得用盡全身力氣，才能將他壓在地上，沒多久轄區員警就獲報到場。

楠梓分局員警vs.現場民眾：「他先生要報案（結果他就出手打人了）。」

楠梓分局員警vs.遭毆老翁：「你先看醫生，啊再來跟我們做筆錄。（知啦，知啦，要跟我們做筆錄，才有辦法移送啦。）」

阿伯揚言要告死打人的男子。事發於1月31日下午4點多，高雄楠梓區的惠民捷道，這裡是單行地下道。打人的馬姓男子騎電動自行車不僅逆向，還在人行道上行駛，與林姓老翁夫妻發生擦撞。林姓老翁夫妻揚言報警，馬男情緒失控攻擊老翁，21歲的簡姓大學生出手相助，也因此受傷。

楠梓分局楠梓所副所長徐晨剛：「傷害罪現行犯，將馬男當場逮捕，警訊後移送橋頭地檢署偵辦。」

馬男自己違規，卻惱羞攻擊行人，被大學生壓制的影片曝光，也被起底他的失控行為並非首次。這回違規在先，又動手，惡劣行為又多一樁。

