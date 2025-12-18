清潔員遭酒駕撞亡！家屬招魂「擲筊未果」 聽1承諾才得允杯

台南香酥鴨店鄭姓老闆酒駕撞死女清潔員震驚社會，家屬今（18）日回現場招魂，死者媽媽心碎哭訴，女兒跟她男朋友的幸福才要開始，「為什麼要奪走她的幸福」。現場招魂時，家屬擲筊都未獲允杯，直到妹妹說會好好照顧家人才終於出現允杯。

清潔員的爸爸、媽媽、妹妹、男友回現場招魂，怎麼擲都沒有允杯，直到妹妹說「爸爸、媽媽我會好好照顧，請你放心 」，才成功引魂，場面哀戚，令人鼻酸。

清潔員家屬今日到現場招魂。圖／台視新聞

清潔員媽媽心碎哭訴，「你看她男朋友哭得比我們還傷心，那個男孩很愛她，為什麼不能讓她一直幸福下去，要把她奪走，為什麼要把我女兒的幸福給奪走」。

清潔員媽媽痛訴為什麼要把女兒的幸福給奪走。圖／台視新聞

清潔員的媽媽還提到，女兒被撞得四分五裂，需要五個大體修復師才能把她修復，痛訴「她所承受的痛苦，希望司法單位，可以還我們家女兒一個公道，希望那個酒駕的人可以受到最嚴厲的懲罰」。

