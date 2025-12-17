清潔員遭酒駕撞死 舅舅見遺體崩潰：需動用5大體修復師

23歲陳姓女清潔員遭夾撞身亡。（圖／東森新聞）





台南23歲陳姓女清潔員昨（16日）遭酒駕的香酥鴨店老闆鄭傳吉撞死，事件掀起社會憤慨。陳女舅舅在社群悲憤透露，姪女身體嚴重受創，必須要動用5位修復師才能修輔遺體。

台南市議員林依婷昨晚在臉書發文，表示經聯繫確認陳女非環保局員工，而是委外的清潔公司員工，但考量陳女當時執行工作，會請環保局評估是否符合因公務喪命，而給予人道援助，她也會協助清潔公司的法務，幫助家屬向酒駕駕駛求償。

自稱舅舅的網友悲傷透露姪女的遺體嚴重受損。（圖／翻攝自臉書）

一名自稱陳女舅舅的網友，在其中一篇留言底下回覆，陳女下半身粉碎，「為了要修補大體，我們需要動用到五位大體修復師，你知道當下看到我姪女的遺體！我真的很崩潰眼淚一直掉，酒駕這東西真是一個王八蛋」。

廣告 廣告

另台南地檢署昨日下午相驗後，初步認定陳女遭車輛撞擊，導致下半身粉碎性骨折、多重外傷而死亡。內容與自稱舅舅的網友說法相符。台南地院昨晚也裁定羈押鄭傳吉，法官更怒批鄭傳吉狡辯自己非肇事駕駛、經營知名脆皮鴨店竟稱經濟不佳，有畏罪逃亡可能，當晚即裁定羈押。

東森新聞關心您

飲酒過量有礙健康！開車不喝酒，喝酒不開車

更多東森新聞報導

心靈大師「逼同婚、互摸」狂詐近5300萬 2女師已1死

新／葛斯齊爆王定宇疑似曖昧人妻 挨告獲不起訴

物流車占車道卸貨影響交通 駕駛竟嗆：想比大聲嗎？

