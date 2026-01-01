清潔員「元旦清晨」被肇逃仔撞死！ 警逮捕24歲男駕駛

涉嫌駕車撞死清潔員的24歲嚴男，下午到案說明。（圖／東森新聞）





新北市淡水區在今（1日）清晨5點37分發生一起疑似肇逃車禍，員警獲報到場時，一名騎乘機車的57歲毛姓男子倒臥路面，送醫搶救後於06時45分宣告不治。警方在今天下午已逮捕涉案的24歲嚴姓男子，將會抽血釐清是否酒駕。

淡水分局指出，事發地點位在淡水區中正路與真理街口（往淡水捷運站方向），員警獲報發生機車交通事故，立即趕往現場處理，發現57歲毛姓男子倒臥路面，肇事者已經逃逸。毛男經送醫搶救後，仍宣告不治。

廣告 廣告

淡水分局表示，經擴大調閱監視器追查，於新民街某社區停車場發現肇事車輛，車頭嚴重毀損，一早就通知肇事車輛車主到案說明，經過進一步追查才發現，車主為40多歲杜姓女子，供稱在昨天下午把車借給24歲的兒子嚴男。

警方策動家屬勸說後，嚴男已在下午到案說明，將依法帶往醫院抽血檢驗是否酒駕，隨後再帶回分局用唾液快篩檢驗是否毒駕。

東森新聞關心您

酒後找代駕！飲酒過量有礙健康！開車不喝酒，喝酒不開車

更多東森新聞報導

「咖啡界明日之星」 男大生跨年夜遭輾亡！媽悲痛無法認屍

高雄港嚴重車禍！女騎士遭聯結車輾過「腳掌分離」

台南驚傳砍人案！家屬PO文喊注意安全 警：工程糾紛引發

