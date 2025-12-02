清潔員一時善心淪貪污犯！送32元電鍋遭起訴 今一審宣判

即時中心／温芸萱報導

台北市環保局黃姓清潔隊員，因同情拾荒老婦，從回收車拿走一個仍堪用的大同電鍋轉送她，卻因此被依《貪污治罪條例》起訴。經鑑定電鍋殘值僅32.56元，但因涉及擅自處分公家財物，仍須面對5年以上重罪的法條。檢方考量他自首、認罪，建請從輕量刑，法務部也表示針對「小額貪污案件量刑過重」問題已啟動修法作業。本案一審今（2）日宣判，刑度備受關注。

台北市環保局清潔隊一名黃姓隊員，因一時善心，把回收車上堪用的大同電鍋轉送給拾荒老婦，卻因此觸法遭起訴。案件發生在去年7月，黃員在北投轉運站執勤時，看到回收車上有一只狀況尚可的電鍋，便送給附近拾荒的的老婦人。但這個善意的動作，被檢舉違反規定，也讓他從暖心善舉變成涉嫌貪污的被告。

環保局北投清潔隊接獲通報後，調閱影像確認黃員確實取走電鍋，立即約談他。黃員當場坦承，強調沒有占為己用，只是想幫助弱勢。清潔隊要求他必須歸還物品，但因不好意思再跟老婦索回，他只好自掏腰包買了一個新的，替換回原本那只電鍋。經鑑定，電鍋的殘值僅剩32.56元。

然而，黃員具公務員身分，擅自處分公家回收物，仍被士林地檢署依《貪污治罪條例》「竊取或侵占職務上持有之非公用私有器材、財物」罪起訴。該罪法定刑度5年以上，被外界批評「情輕法重」。檢方在起訴書中也坦言，全案情節輕微，加上黃員自首、認罪，明確建請法院從輕量刑。

此案引發社會廣泛討論。對此，法務部回應，外界對小額貪污案件量刑過重的問題，政府已充分聽見，並已著手修法，提出修正草案，希望能更符合比例原則。

而這備受關注的一審判決，將於今日在士林地方法院宣判，也被視為未來修法方向的重要指標。

