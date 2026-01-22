清潔家裡「7物品沒壞也要丟」！家事達人曝：牙刷最多3個月就該換

距離年關只剩不到一個月的時間，不少民眾已經展開家中清潔，家事達人486先生近日就分享一篇文章，內容提到在清潔家中時，有7樣物品就算沒壞，使用一段時間也該丟棄並更換。像是牙刷使用壽命大概就是1到3個月，用太久清潔效果也會下降。

「486週記」分享，廚房的洗碗海綿，壽命其實很短，因為其每天接觸食物殘渣和水分，可以說是家裡最容易滋生細菌的地方之一，就算有用清潔劑，細菌也不一定能完全清掉，建議最多一個月就要換，別為了省幾十塊錢導致吃壞肚子。

而塑膠保鮮盒使用壽命短則6個月，最長則是1年，因為常用海綿刷洗，表面容易出現肉眼難以發現的小刮痕，這些地方會變成細菌、黴菌的藏身處，趕快摸摸看內側，如果感覺粗粗的或有洗不掉的異味，直接換掉會更安心。

洗劑如果常用補充包，塑膠瓶用久了會老化，加上浴室比較潮濕，如果每次補充前沒有徹底清洗晾乾，裡面很容易滋生細菌，建議大概補充個3至6次，或是半年一年左右，瓶子還是要換新的。浴巾則是出現變硬、不吸水，或是擦時聞到一股受潮霉味、抹布味，就是纖維已經老化，且沾到細菌，使用壽命約為1年。

文章中還指出，牙刷使用壽命約1到3個月，因為用久了即便刷毛看起來正常，清潔效果也已經下降，最好是每個月換一次；化妝海綿、粉撲則是髒了就該換，因為上面沾滿了油脂和皮屑， 如果沒有時常清洗、完全晾乾，根本是細菌培養皿；最後枕芯也會吸汗水、油脂、口水、頭皮屑，又不像枕頭套能清洗，1到3年就該換。

