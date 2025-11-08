清潔工誤闖民宅遭屋主開槍擊斃 丈夫目睹倒地崩潰

美國印第安納州惠特鎮（Whitestown）本月5日發生一起震驚社會的槍擊案。（示意圖／翻攝自pixabay）





美國印第安納州惠特鎮（Whitestown）本月5日發生一起震驚社會的槍擊案，一名32歲的瓜地馬拉籍清潔工瑪麗亞．弗洛琳達．裴瑞茲（Maria Florinda Rios Perez de Velasquez）與丈夫外出打掃時誤闖錯誤地址，竟在屋主誤認入侵的情況下遭開槍射殺，悲劇全程被丈夫目睹。

根據《ABC News》、《美聯社》（AP）與《NBC News》報導，當地警方於5日上午7時左右接獲報案，稱有入室搶劫情形。警員趕抵現場後，發現一名女子倒臥在住宅前廊，頭部中彈身亡。警方證實，子彈是從屋內射出，死者正是清潔工裴瑞茲。

裴瑞茲的丈夫莫里西奧．韋拉斯格斯（Mauricio Velazquez）悲痛回憶，當時兩人正準備進入屋內清掃，突然傳出巨響，「我從沒想過那是槍聲，直到看到她往後退了兩步、倒在我懷裡，血流滿地。」

這對夫妻從事居家清潔工作約7個月，育有4名子女，年齡介於11個月至17歲之間。家屬已在募資平台發起捐款，盼能將她的遺體運回瓜地馬拉安葬。警方調查指出，清潔團隊當天誤認地址，才會前往錯誤的住家，現場證據並不支持「入室搶劫」說法。開槍者為屋主本人，警方已將調查報告移交布恩郡檢察官伊斯威特（Kent Eastwood）審查。

伊斯威特表示，是否起訴屋主仍需審慎評估。由於印第安納州採行「堡壘原則」（Castle Doctrine），當屋主「合理相信有人非法入侵」時，可在住宅內使用致命武力防衛。此案涉及自衛權界限，法律判定難度高，被視為「複雜且敏感」的案件。目前當局尚未公布屋主身分，整起事件仍在調查中。韋拉斯格斯悲痛表示：「我只想要正義。他奪走了她的生命，這不是人該做的事。」

