清潔工遭比中指超不爽 凌晨持開山刀路上閒晃「要找對方問清楚」

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

今（22）日凌晨，台北市一名謝姓男子手持開山刀在士林夜市附近四處遊走，民眾見狀後感到恐慌，立即通報警方，而警方獲報後也立即前往現場，循線將謝男壓制逮捕。謝男供稱，因為有人對他「比中指」讓他很不爽，所以才持刀要找對方「問清楚」，警方訊後依《社會秩序維護法》將謝男移送法辦。

根據目擊民眾表示，當下看到謝男持刀在路上閒晃後，他為確保自身安全，一邊撤離、又同時拍攝蒐證，還提醒當時正準備收攤的攤商要注意安全，也向警方報案。而事發後，他也提供拍攝的影片與照片協助調查。

警方依據目擊者提供的線索與影片後，於凌晨2時左右在社子島拘提從事清潔工的謝男到案，並在他的機車內查獲開山刀。謝男供稱，當晚因為有人對他比中指，他才會想帶開山刀去找對方「問清楚」。

警方表示，謝男過去曾涉及妨害自由、恐嚇、竊盜、毀損及傷害等案件，警方訊後依《社會秩序維護法》將他移送偵辦。警方呼籲，民眾若發現可疑或危險行為，應以自身安全為優先，避免正面接觸，並即時通報警方處理，共同維護公共安全。

照片來源：翻攝畫面

