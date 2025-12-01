清潔液誤供顧客飲用！春水堂公益店遭勒令停業 食安處移送台中地檢署偵辦

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

台中市春水堂台中公益店昨日（11/30）傳出新進員工誤將裝有稀釋清潔液的保溫瓶當成回沖熱茶容器，導致3名顧客飲用後出現不適。台中市食品藥物安全處獲報後立即前往稽查，確認店家提供含清潔劑茶水給顧客飲用，已涉及食安法第15條「不得販售或製造有毒或有害人體健康物質或異物」的規定，依食品安全衛生管理法可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。

台中市食品藥物安全處獲報後立即前往春水堂稽查。（圖／取自春水堂臉書​​​​​​）

食安處指出，30日獲報春水堂公益店提供顧客飲用含清潔劑茶水，立即派員稽查，以涉違反食安法第15條，責令春水堂公益店暫停作業，並依同法第49條規定將業者移送台中地檢署，該行為依食品安全衛生管理法可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1千萬以下罰金。店家須在改善後接受複查，經確認符合規範方能恢復營業。

食安處補充，春水堂已在事發後陪同3名顧客就醫，並承諾負擔所有醫療費用。三名飲用者經急診治療後狀況穩定，已返家休養。

春水堂說明本案意外主因是一名到職僅兩週的新員工因不熟悉作業流程，誤拿了貼有「清潔中」標示的保溫瓶作業。公益店已於今日上午11點30分閉店，並將暫停營業2天。春水堂強調，將針對全台門市加強教育訓練，強化流程與標示管理。

