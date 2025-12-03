清潔隊傳遭令「錄影30秒」宣傳購物節 中市環保局回應了

台中市議員江肇國發文指，市府要求清潔隊員拍攝約30秒影片宣傳「購物節」活動，引發反彈。（翻攝自江肇國臉書）

台中市垃圾山高疊、廚餘處理未解，卻傳出市府要求清潔隊員協助宣傳一年一度的「購物節」活動，還要求「錄影30秒」回傳群組，市議員江肇國痛批市長「只顧作秀」。環保局證實有協辦宣傳，但澄清並無硬性規定錄影形式或30秒時長，強調僅為回報完成宣導。

江肇國3日發文直指，有基層同仁截圖向他反映，市府要求司機在定點收運時，必須打開購物節宣傳廣播、站在布條前，並將「宣傳廣播」錄影30秒回傳群組，引發基層強烈不滿。

江肇國痛批，市長盧秀燕「是嫌基層還不夠忙嗎？」，質疑對市長來說，垃圾危機都不如購物節重要，怒斥市府「只會作秀，不會做事」。許多市民和網友也加入批評行列，認為在環境危機未解時要求錄影宣傳，十分擾民且「膚淺」。

廣告 廣告

對此，台中市環保局清潔科出面澄清，證實是經發局來函請環保局協助在垃圾車上懸掛布條及播放音檔，此配合宣導是行之有年。環保局強調，清潔科僅是請區隊回報完成宣導狀況，並無硬性規範同仁必須錄製30秒影像，以平息基層反彈。

更多中時新聞網報導

醫美修法 專家：海外醫療風險增

天空創意節 互動裝置感受當下

葛仲珊曾憂鬱2年沒味覺 擁《靈食》出輯