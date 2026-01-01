清潔隊員元旦上班途中遇死劫 北市環保局「認職災」悲慟：他很優秀

毛姓清潔隊員1日清晨上班途中，被顏姓男子駕駛的車輛撞上身亡，環保局認定屬於職災，將盡全力協助家屬辦理後事。（圖／翻攝畫面）

新北市淡水區元旦清晨發生死亡車禍，44歲毛姓男子在上班途中，被24歲顏姓男子撞死，顏男肇事後逃逸，並於稍早被逮捕到案，而毛男在台北市中山區擔任清潔隊員，其同事聽聞噩耗悲慟不已，台北市環保局也發聲，強調毛男表現優秀、積極配合，將盡全力協助家屬辦理相關喪葬、職災補償等事宜並持續關懷慰問家屬。

據了解，毛男是清潔隊員，1日清晨要去台北市上班，而他騎車行經中正路與真理街口，在紅毛城前停等紅燈時卻遭白車追撞，強大撞擊力道讓毛男連人帶車被噴飛數公尺，送醫後宣告不治，顏姓男子則肇事後逃逸，並於稍早落網。

台北市環保局表示，毛員是在2021年考上隊員分發至中山區隊服務，經了解毛姓同仁平常表現優良，積極主動配合分隊勤務。對於同仁發生不幸事件，第一時間轄區分隊長趕往醫院了解並慰問家屬，環保局長官也表達不捨與哀弔之意。

環保局強調，上下班途中發生的交通意外事故，是屬於職災，後續將盡全力協助家屬辦理相關喪葬、職災補償等事宜並持續關懷慰問家屬。

