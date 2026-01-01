清潔隊員元旦清晨上班「停等紅燈」慘遭撞死 肇事車主到案警追實際駕駛中

淡水1日上午發生死亡車禍，毛姓清潔隊員被撞身亡，肇事駕駛卻逃逸，警方目前持續追查中。（圖／翻攝畫面）

新北市淡水區元旦清晨發生死亡車禍，44歲毛姓男子清晨要去上班，騎車行經中正路與真理街口，卻在停等紅燈時遭撞上，毛男身受重傷，經救治後宣告身亡，肇事駕駛卻在犯案後離開現場，將車子開回自家社區並逃逸，警方現已通知肇事車輛車主，並持續追查肇事駕駛，確切案情仍須釐清。

據了解，毛男是清潔隊員，1日清晨要去台北市上班，而他騎車行經中正路與真理街口，在紅毛城前停等紅燈時卻遭白車追撞，強大撞擊力道讓毛男連人帶車被噴飛數公尺，車輛零件散落一地，場面怵目驚心。

毛男當場失去意識，駕駛卻在肇事後逃逸，直到民眾路過發現毛男倒臥路通報警方，員警到場後立刻協助其送醫，但毛男傷勢過重，緊急送醫後仍宣告不治。

警方在調閱監視器追查，在新民街某社區停車場發現肇事車輛，該車車頭嚴重毀損，該車車主現已到案製作筆錄，警方則持續追查實際肇事駕駛，以釐清肇事經過及責任歸屬。

