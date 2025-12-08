清潔隊員又出事了！電鍋事件才結束再爆「廢棄辦公椅風波」

桃園市八德清潔隊楊姓隊員因將路邊廢棄的黑色辦公椅搬回家，遭檢方以貪污罪起訴，歷經兩審攻防後均獲判無罪定讞。此案與台北市清潔工送32元電鍋遭判刑形成強烈對比，引發社會熱議。

桃園地方法院。（圖／Googlemap）

細看此案，楊男自1998年起在桃園市八德清潔隊擔任資源回收車駕駛，2020年3月12日執勤時，在路邊發現一張被丟棄的黑色辦公椅，便將椅子搬上資收車帶回家中。事件曝光後，檢方認定楊男涉犯貪污治罪條例第6條第1項第3款，侵占職務上持有之非公用私有財物罪，依法提起公訴。

審理期間，法院首要釐清辦公椅的所有權歸屬問題。楊男辯稱該椅子屬於無主廢棄物，經桃園市環保局函覆確認，該椅子確為大型垃圾且屬不可回收之廢棄物。一審法官審酌後認為，楊男搬運椅子的行為並未違反市府與環保公司簽訂的合作契約，也沒有造成市府短收權利金的損失，因此不構成侵占罪，判決無罪。

檢方不服判決結果提起上訴，但高等法院再度函詢桃園市政府環保局，獲得明確回覆指出，楊男所載運的黑色辦公椅「並非公有財物」，且非因職務關係而持有。法官認為，檢方所指控的犯罪構成要件並不符合，因此維持一審無罪判決，全案定讞。至於楊男利用公務車輛處理個人事務的部分，因未列入檢方起訴範疇，法院認為無追究必要。

相較之下，台北市黃姓清潔隊員因將回收價值僅32元的電鍋贈送給拾荒老婦，一審卻被法院依貪污罪判處3個月徒刑、緩刑2年、褫奪公權1年，消息傳出後，引起社會輿論譁然。兩起案件判決結果截然不同，凸顯出法律適用上的爭議性。

