清潔隊員善心轉送「32元電鍋」遭控貪污 一審判決出爐

北市一名資深黃姓清潔隊員，日前因將回收車上的舊電鍋試用後，轉送給拾荒老婦，遭依《貪污治罪條例》起訴。當時檢方查出該電鍋殘餘價值僅約32元，他出庭時眼眶泛紅、哽咽說「很後悔、沒辦法當好人」。

案件被法界認為是善意與法條的正面案例，士林地院今（2）日一審宣判，判處黃姓清潔隊員有期徒刑3月、緩刑2年，並褫奪公權1年。

※未經判決確定者，應推定為無罪

