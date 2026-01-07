清潔隊員回收電鍋贈拾荒嬤涉貪判緩刑 士檢不上訴

（中央社記者謝君臨台北7日電）台北市環保局黃姓清潔隊員涉將回收電鍋轉贈拾荒阿嬤，被檢方依貪污罪起訴，引發外界議論；士林地方法院判處黃男有期徒刑3月、緩刑2年，褫奪公權1年。士檢今天決定不上訴。

至於被告黃姓清潔隊員是否上訴，士院表示，本案仍於上訴期間內，尚未收到被告上訴書。

根據士林地檢署起訴書，黃男為台北市環境保護局北投區清潔隊清潔隊員，負責家戶垃圾清運、資源回收物拆解及分類等工作，黃男於民國113年7月26日晚間6時42分許，將隨車時所收運大同電鍋（價值新台幣32.56元）放到自己小貨車上，帶回家中。

檢方查出，黃男在確認電鍋可使用後，翌日將電鍋帶到新北市新莊區，贈送給一名真實姓名、年籍均不詳婦人；黃男後來向法務部廉政署北部地區調查組廉政官自首，士檢去年6月間依貪污治罪條例起訴黃男。

檢察官表示，請法院審酌黃男自首後，自白所犯事實內容，且已自動繳交犯罪所得，依貪污治罪條例自首規定減輕其刑外，再依同條例自白規定遞減其刑；檢察官再請法院審酌黃男所涉犯嫌情節輕微，所圖得財物在5萬元以下，另依條例規定減輕其刑。

本案經新聞媒體曝光後，引發外界關注。北市環保局表示，黃男是資深人員，可能較年長重視人情味、想要幫助弱勢者，內部調查期間，黃男不好意思向弱勢阿嬤取回電鍋，還自掏腰包買了新的大同電鍋換回原本電鍋，黃男真的沒有歹念。（編輯：陳仁華）1150107