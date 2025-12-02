清潔隊員因「廢電鍋」遭判罪 王鴻薇：相較綠高層司法公平性形成強烈對比

【警政時報 包克明／臺北報導】國民黨立委王鴻薇今（2）日針對「清潔隊員將回收電鍋贈與老婦卻遭判刑」一案痛批司法失衡。她指出，該清潔隊員僅因將殘值僅 33 元的回收電鍋轉送給老婦，卻遭檢察官起訴並被法院一審判決有罪、緩刑兩年，引發外界強烈疑問：如此輕微、甚至帶有善意動機的行為，是否值得動用龐大司法資源？

王鴻薇表示，相較基層被重辦，民眾更質疑政府對不同政治人物的案情處理是否「差別待遇」。(圖／王鴻薇國會辦公室)

台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值33元的二手電鍋送拾荒婦，依涉犯貪汙治罪條例「侵占職務上持有之非公用私有財物」罪起訴，士林地院判黃有期徒刑3月，緩刑2年，褫奪公權1年。

王鴻薇說，如果對照鄭文燦跟陳宗彥的例子，再看看這個清潔隊員，我們的司法是公平的嗎？我們的司法是一視同仁的嗎？(圖／王鴻薇國會辦公室)

王鴻薇表示，相較基層被重辦，民眾更質疑政府對不同政治人物的案情處理是否「差別待遇」。她提到，民進黨前桃園市長鄭文燦在蔡英文任內兩度遭到檢方簽結，直到政權交替後案情才獲積極偵辦；而賴清德親信、前政務委員陳宗彥遭爆涉「性招待」與監察院報告中的「陳董」疑雲，法院一審卻全數判決無罪。

王鴻薇強調，基層清潔隊員因33元殘值遭起訴判刑，而綠營高層案件卻屢屢輕輕放下，形成極大反差，讓人民不禁質疑司法是否真正做到公平、正義與一致標準。

王鴻薇直言，「這不是司法平等，而是司法矛盾。」她認為，司法體系必須重新檢視資源浪費、辦案標準不一等結構性問題，否則人民將持續對司法公信力失望。

