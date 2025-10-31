清潔隊員忙收廚餘還要野餐日設攤 中市副市長提醒環保局：量力而為

中市議員江肇國指出，清潔隊員忙收廚餘，還要到市民野餐日設攤， 副市長黃國榮提醒環保局，量力而為。（圖：江肇國提供）

台中市梧棲一處養豬場，爆發非洲豬瘟，中央禁止廚餘養豬，台中市議員江肇國今天（31日）質詢表示，清潔隊員為了廚餘收運，疲於奔命，還被要求到市民野餐日活動設攤，呼籲市府回歸防疫主軸，野餐日活動交給民眾參與，讓清潔隊員休息。副市長黃國榮則提醒環保局，量力而為。

台中市議會進行警消環衛業務質詢，民進黨議員江肇國質詢表示，許多清運業者暫停收受家戶廚餘，民眾求助無門，市府環保局官網卻看不到任何廚餘最新公告與指引，還充斥宣傳普發現金、購物節、市民野餐日等訊息。江肇國說，清潔隊員每天忙著廚餘清運，除了家戶廚餘，也要負責學校廚餘，還又被要求要到11月2日的野餐日活動擺攤，南屯區宣導一次性吸管變身有趣玩具、中西區設攤花卉手作工坊、沙鹿區則是舊衣再利用、清水區為回收木板打造復古彈珠台。議員說，清潔隊員已經夠辛苦了，難得的假日還不能休息，要求市府應回歸防疫主軸，野餐日活動交給民眾參與，讓清潔隊員可以休息。

廣告 廣告

中市清潔隊員忙收廚餘還要野餐日設攤，副市長提醒環保局量力而為 。（圖：中市府提供）

環保局長陳宏益表示，會修改官網內容，清潔隊員設攤也是宣導廚餘減量工作的一環。對此，副市長黃國榮表示，量力而為，不要讓清潔隊員負擔太多。（寇世菁報導）