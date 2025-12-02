清潔隊員撿回收電鍋送拾荒婦遭判3個月 北市環保局：力保同仁工作權

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

台北市一名服務逾30年的黃姓清潔隊員，去年因將清運到、殘值僅32元的回收電鍋轉送拾荒老婦，被依貪污罪起訴，昨（1）日一審遭判3個月徒刑、緩刑2年並褫奪公權1年，引發議論。對於外界關注，台北市環保局長徐世勲今日回應，評價判決不適合置評，強調已主動協助該員維持工作，並持續關懷他的身心狀況。

環保局長徐世勲接受媒體電訪時表示，該員並非公務人員，是職工，褫奪公權不會受影響，會儘量協助，一定會保障其工作權，工作不會受影響。而細節看不到，只能知道概略內容，一方面關懷身心狀況，一方面保障他的工作權。

媒體詢問，此判決出爐，作為環保局長怎麼看這結果？徐稱，他不知道完整細節，但一定有相關考量，當初也希望能從輕量刑，但中間有何過程他不知道，站在環保局的立場，還是盡量幫助這個同仁工作不要受影響。但徐世勲也強調，即便黃男「立意良善」，仍必須守法，相信檢察官和法官是檢視所有證據後做出判決，環保局的立場仍是希望從輕量刑。

行政處分部分，徐世勲說，原先按照規定必須記黃男1大過，但職工考核委員會通盤考量後決議記1小過。

