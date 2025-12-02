清潔隊員撿回收電鍋送拾荒婦 法院認「損害公務員廉潔形象」不免刑
社會中心／陳韋劭報導
台北市清潔隊一名黃姓資深隊員（62歲）因同情一名拾荒老婦人，從回收車上撿了一只還堪用的大同電鍋轉送她，因此被依貪汙罪起訴，引起社會關注。士林地院審理後，黃姓清潔隊員被判刑3個月、緩刑2年。法官認為黃男為公務員，趁資源回收物清運時侵占物品，損害公務員廉潔的形象，仍應給予一定的刑事懲處，不予免除其刑。。
判決指出，依臺北市政府環境保護局環境清潔勤務須知，資源回收作業人員不得將回收物、家具擅自占有、處分。黃男意圖為自己不法之所有，基於侵占職務上持有非公用私有財物之犯意，去年7月26日在北投焚化廠旁之資源回收轉運站內，拿取隨車所收運、放置在資源回收車上之大同電鍋1個，移置至其所有小貨車上載回其住所，確認可使用後，翌日將之贈與予其住處附近從事資源回收婦人。
法官認為黃男所侵占的電鍋價值為32.56元，犯罪所得財物價值在5萬元以下，貪污犯罪類型及行為情狀相較，尚屬輕微，且對於所屬機關的收入狀況並未造成嚴重影響，依貪污治罪條例第12條第1項之規定減輕其刑。另黃男犯罪後自首，並自動繳交全部所得財物者，亦可減輕或免除其刑。
法官審酌，黃男身為公務員，趁資源回收物清運時侵占物品，損害公務員廉潔的形象，仍應給予一定的刑事懲處，所以不予免除其刑。
法官考量對國家及社會秩序之危害程度相對較低，其惡性尚屬有限，情節尚屬輕微，犯行適用上開減刑規定後法定最輕刑度最低為5月，仍嫌過重，在客觀上尚足以引起一般同情，依刑法第59條規定酌減其刑。最終判處黃男有期徒刑3個月、緩刑2年、褫奪公權1年。
此外，黃男所侵占的電鍋1個，為其犯罪所得，已繳回台北市政府環境保護局，經本院認定，合於刑法第38條之1第5項犯罪所得已實際合法發還被害人者之要旨，爰不予宣告沒收或追徵。
