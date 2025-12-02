清潔隊員撿32元電鍋送拾荒婦「遭判有罪」 法務部曝修法進度

士林地院今判黃姓清潔員有罪，法務部表示已提出修法草案。（資料照）

台北市一名服務34年的黃姓清潔隊員去年7月在執勤時撿到一個外觀完整、功能正常的大同電鍋，送給一名時常在路上看到以拾荒維生的婦人。儘管該電鍋經鑑定殘值僅剩32元，黃員仍遭檢舉法辦，士林地院今（2日）判決有期徒刑3月、緩刑2年，褫奪公權1年；法務部今也對此做出回應。

撿32元電鍋送拾荒婦 被檢舉後買新電鍋換回

據報，北投區清潔隊員黃男去年7月晚間執行清運期間發現一個大同電鍋，撿回家確定還可以使用後，隔天交給一個不認識但經常看到的拾荒婦人。黃男因此遭同仁檢舉，清潔隊要求歸還電鍋，黃男不好意思向婦人討回，只好自掏腰包買了新的電鍋和婦人交換。

北投區清潔隊長卓昕岑說明，職工考核委員會審議後將他記過1次，由於此案已涉貪污行為，因此移送政風室查處，移送法辦。儘管電鍋殘值只剩32.56元，黃男仍被依違反《貪污治罪條例》的侵占非公用私有財罪起訴。檢方表示，黃男犯後自首，且情節輕微，請法院減輕其刑，但也強調並非免刑，避免鼓勵「義賊廖添丁」的錯誤觀念。

清潔員遭判有罪 法務部表示已提出修法

士林地院今一審判決出爐，黃男被判處有期徒刑3月、緩刑2年，褫奪公權1年，可上訴。

此案引發社會關注，法務部回應表示尊重法院的判決結果及檢察官行使職權。針對「小額貪污案件情輕法重」的議題，已提出《貪污治罪條例》修正草案，未來小額貪污案件得減輕或免除其刑，若符合要件，所受有期徒刑的減刑得減至2/3，法院也可視具體個案情節免除其刑。修正草案去年5月31日已陳報行政院審查，行政院也邀集相關單位召開審查會議，將配合相關修法事宜推動修法。

最高檢察署先前也曾發函給檢察機關，注意小額貪污可做不起訴處分或在審判中建請法官判免刑，期許檢察官能做出更貼近國民感情的判斷。

