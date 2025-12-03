清潔隊員暖心送32元回收電鍋給弱勢 以貪汙罪判刑？／尤榛嚴
尤榛嚴
台北市北投區黃姓清潔隊員去年將工作時清運到的價值32元電鍋送給老婦，涉貪污治罪條例起訴，經法院宣判徒刑3月、緩刑2年，褫奪公權1年，可上訴。環保局長徐世勲受訪表示，判決前已經先請北投區清潔隊長特別關心同仁心理狀況，也強調將會保障同仁工作權。環保局也強調，緩刑2年，根據環保局職工工作規則規定，清潔隊員屬於職工，非公務員，不影響隊員的工作權益。黃先生覺得難過，但會尊重司法，不會上訴，以後仍會幫助弱勢的生活，當然會特別留意法律問題。
「微罪不舉」、「法律不外人情」不是法治的向善精神嗎？區區32元的廢棄電鍋送給窮苦老婦使用，讓她可以煮熱熱的飯吃，愛心暖流一樁，沒想到竟被大肆張羅的以貪汙罪判刑，相較於某些貪汙百萬元、千萬元的人卻久未判刑，甚至逍遙法外，真是差距太大了，情何以堪？還好法務部也特別發出聲明，強調已擬具修正草案，以符罪責相當性，針對社會各界關注「小額貪污案件情輕法重」議題，高度重視並傾聽各方意見，且已啟動修法作業，提出貪污治罪條例修正草案，以符合公平正義原則，並免除「冤判」或「冤獄」感覺。
一、這起事件引發爭議的核心是什麼？其實爭議點不在於「32元」或「電鍋」，而是：
1. 我國《貪污治罪條例》的規範過於僵化
該法對於公務員、特定身分人員所稱的「不正利益」採取零容忍、無金額門檻的立法方式。
也就是說——只要行為構成「使他人或自己獲取不正利益」，即便利益微小，也有可能觸犯貪污罪。
2. 清潔隊員是否屬於《貪污治罪條例》所稱之公務員身分
實務上，多數清潔隊員屬「職工」，但因工作涉及公權力、公務性質，法上仍可能被認定具「公務員」之職務特性。
3. 社會觀感認為罪責與刑罰不相當
因為行為動機是「善意」、利益微乎其微，又是協助弱勢，讓人在情感與常理上難以接受以「貪污罪」論處。
二、「微罪不舉」「法律不外人情」是否為法律原則？
1.「微罪不舉」不是法律明文，而是一種執法哲學
意思是：對極小違法、社會危害性極低的行為，執法機關不應過度動員刑罰。
然而——
在「貪污罪」裡，由於立法採嚴苛模式，「微罪不舉」反而變得很難運作。
2.「法律不外人情」是法治精神的一部分，但有邊界
法律不是為了傷害人，而是為了實現正義。
法律判斷應兼顧：
● 法律文義
● 行為動機
● 社會情理
● 罪責相當原則
本案讓人覺得不合理，就是因為「法律規範」與「普通人的基本正義感」出現巨大落差。
三、為什麼社會會憤怒？
1. 小額善意行為受到嚴罰，與巨額實質貪瀆對比強烈
● 有人貪污數百萬、數千萬
● 案件拖很久、甚至無罪、緩起訴
● 反而是一個送出廢棄電鍋的善意，被貼上「貪污犯」標籤
這造成人們心裡強烈的「刑罰不公平感」。
2. 社會期待法律能鼓勵善意，而不是扼殺善意
這位清潔隊員幫助弱勢，本是人性光輝的一面，卻變成官司與標籤，讓民眾感到法律已背離常情常理。
四、法務部啟動修法是否必要？
我認為是必要且正面的。因為現行《貪污治罪條例》確實存在三大問題：
（1）沒有金額門檻 → 造成「情輕法重」
跟 32 元、5萬元、500萬元都適用同一條法律，當然不合理。
（2）動機不分善惡
幫弱勢 vs. 圖利特定廠商、收賄，法律卻一視同仁，這與罪刑相當原則不符。
（3）貪污罪背負極大社會污名
被判後終身受影響，即使本意是善的。
這些問題都不是個案能解決，而是制度面必須調整。法務部提出要修法，至少表示：
● 行政體系已看到民意反彈
● 認知到制度需要更合理、具彈性
● 願意讓貪污罪回到「反貪污」而不是「懲罰微瑕行為」的本意，這是健康的政策調整方向。
（圖片翻攝畫面示意圖）
其他人也在看
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 291
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 162
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 5 小時前 ・ 3
好心背巨債／獨家！友人跑路留爛攤 王俐人倒楣背上500萬巨債
王俐人近日到火鍋店用餐因打包雞蛋引發熱議，知情人士向本刊透露，今年1月，王俐人借名給友人的日料店「若真間 割烹料亭」當負責人；原以為只是幫忙，沒想到6月友人跑路，宛若人間蒸發，王俐人無端背上500萬元的巨額債務，債主求償無門之下，一狀告上法院。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 38
不甩總教練？詹皇「賽中和對手板凳聊到忘我」主帥叫不動「搖頭喊暫停」
體育中心／黃崇超報導NBA湖人隊昨（2日）在主場以108比125慘敗太陽，比賽中還出現一段插曲，詹姆斯（LeBron James）在第三節尾聲球賽進行中途，球隊已經要從後場把球發進來進攻，沒想到詹皇在前場底角和對手板凳球員聊天敘舊到忘我，連總教練瑞迪克（JJ Redick）喊名叫他都沒聽到，湖人最終只好犧牲一次暫停，希望喚醒球隊一哥的比賽專注力。FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 8
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 130
變天了！全台急凍3天「最冷時間出爐」 雨下最猛地區曝光
變天了！台北今（3）日一早就溼溼冷冷，許多通勤族都穿起了雨衣、撐起雨傘。對此，氣象粉專「進擊の天氣小編」指出，最冷時間落在週三晚上至週四清晨，可能會下雨的地區也曝光了，提醒民眾多加留意。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 5
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
屢爆當二寶爸！胡歌首鬆口談兒：耐心少一點 自認「當爸爸很失敗」
中國男星胡歌憑藉《琅琊榜》、《繁花》等作品，讓觀眾印象深刻，然而，育有一女的胡歌也多次被傳出早升格二寶爸，如今，他在節目中被問及育兒觀念，胡歌坦承對於兒子「就會嚴格一點吧」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 100
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 4
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 139
許瑋甯邱澤世紀婚禮「一桌7萬席開43桌」鉅額花費曝 天文數字超乎想像
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，星光熠熠、場面唯美，被網友封為「年度最夢幻婚禮」。隨著婚禮細節陸續曝光，不少網友開始自行「試算」兩人的婚禮花費，驚呼相當可觀。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 36
參加許瑋甯、邱澤婚宴！柯震東爆喝到爛醉 大字型醉倒躺地照流出
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導上周五（11/28）許瑋甯、邱澤在台北東方文華飯店舉行世紀婚禮，幾乎半個演藝圈都出席，張清芳、藍心湄、關穎、章廣辰、張軒...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 13
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎
社會中心／李明融報導新竹攻城獅籃球隊明星球員高國豪，去年（113年）遭爆出約二哥高國強妻子劉家菱，雙方隔空交火，後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」事件才逐漸落幕。然而去年底高家一場家庭聚會，高家3兄弟又上演全武行，高國豪遭大哥高聖文、二哥高國強出拳狂扁，高國豪過程中還不滿狂嗆二嫂，3兄弟互告傷害等罪，全案將於近日宣判。事件曝光後，再度掀起討論，大批網友湧入高國豪IG留言問「餃子好吃否～」、「嫂子好吃嗎~」、「開卡」、「你哥為什麼要扁你？」。民視 ・ 22 小時前 ・ 19
與美特使協商俄烏停火協議 蒲亭：若歐洲開戰隨時迎戰
俄羅斯總統蒲亭2日在克里姆林宮會見美國總統川普特使魏科夫與女婿庫許納，討論烏克蘭和平，會談超過4小時。會談前，蒲亭警告歐洲，如果選擇與俄羅斯開戰，將遭到迅速擊敗，並駁斥歐洲對烏克蘭的反提案，對俄羅斯來說完全不可接受。公視新聞網 ・ 5 小時前 ・ 40
入冬第一波冷空氣！低溫跌破11℃ 粉專曝「這天」才回暖
今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明晚至週四（4日）是本波冷空氣最強時段，到週五才會回升，西半部夜間低溫可達11至13度。另外，下週一（8日）又有另一波東北季風將增強南下，各地氣溫傍晚起會逐步下滑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 65