清潔隊員暖心送32元回收電鍋給弱勢 以貪汙罪判刑？／尤榛嚴

尤榛嚴

台北市北投區黃姓清潔隊員去年將工作時清運到的價值32元電鍋送給老婦，涉貪污治罪條例起訴，經法院宣判徒刑3月、緩刑2年，褫奪公權1年，可上訴。環保局長徐世勲受訪表示，判決前已經先請北投區清潔隊長特別關心同仁心理狀況，也強調將會保障同仁工作權。環保局也強調，緩刑2年，根據環保局職工工作規則規定，清潔隊員屬於職工，非公務員，不影響隊員的工作權益。黃先生覺得難過，但會尊重司法，不會上訴，以後仍會幫助弱勢的生活，當然會特別留意法律問題。

「微罪不舉」、「法律不外人情」不是法治的向善精神嗎？區區32元的廢棄電鍋送給窮苦老婦使用，讓她可以煮熱熱的飯吃，愛心暖流一樁，沒想到竟被大肆張羅的以貪汙罪判刑，相較於某些貪汙百萬元、千萬元的人卻久未判刑，甚至逍遙法外，真是差距太大了，情何以堪？還好法務部也特別發出聲明，強調已擬具修正草案，以符罪責相當性，針對社會各界關注「小額貪污案件情輕法重」議題，高度重視並傾聽各方意見，且已啟動修法作業，提出貪污治罪條例修正草案，以符合公平正義原則，並免除「冤判」或「冤獄」感覺。

一、這起事件引發爭議的核心是什麼？其實爭議點不在於「32元」或「電鍋」，而是：

1. 我國《貪污治罪條例》的規範過於僵化

該法對於公務員、特定身分人員所稱的「不正利益」採取零容忍、無金額門檻的立法方式。

也就是說——只要行為構成「使他人或自己獲取不正利益」，即便利益微小，也有可能觸犯貪污罪。

2. 清潔隊員是否屬於《貪污治罪條例》所稱之公務員身分

實務上，多數清潔隊員屬「職工」，但因工作涉及公權力、公務性質，法上仍可能被認定具「公務員」之職務特性。

3. 社會觀感認為罪責與刑罰不相當

因為行為動機是「善意」、利益微乎其微，又是協助弱勢，讓人在情感與常理上難以接受以「貪污罪」論處。

二、「微罪不舉」「法律不外人情」是否為法律原則？

1.「微罪不舉」不是法律明文，而是一種執法哲學

意思是：對極小違法、社會危害性極低的行為，執法機關不應過度動員刑罰。

然而——

在「貪污罪」裡，由於立法採嚴苛模式，「微罪不舉」反而變得很難運作。

2.「法律不外人情」是法治精神的一部分，但有邊界

法律不是為了傷害人，而是為了實現正義。

法律判斷應兼顧：

● 法律文義

● 行為動機

● 社會情理

● 罪責相當原則

本案讓人覺得不合理，就是因為「法律規範」與「普通人的基本正義感」出現巨大落差。

三、為什麼社會會憤怒？

1. 小額善意行為受到嚴罰，與巨額實質貪瀆對比強烈

● 有人貪污數百萬、數千萬

● 案件拖很久、甚至無罪、緩起訴

● 反而是一個送出廢棄電鍋的善意，被貼上「貪污犯」標籤

這造成人們心裡強烈的「刑罰不公平感」。

2. 社會期待法律能鼓勵善意，而不是扼殺善意

這位清潔隊員幫助弱勢，本是人性光輝的一面，卻變成官司與標籤，讓民眾感到法律已背離常情常理。

四、法務部啟動修法是否必要？

我認為是必要且正面的。因為現行《貪污治罪條例》確實存在三大問題：

（1）沒有金額門檻 → 造成「情輕法重」

跟 32 元、5萬元、500萬元都適用同一條法律，當然不合理。

（2）動機不分善惡

幫弱勢 vs. 圖利特定廠商、收賄，法律卻一視同仁，這與罪刑相當原則不符。

（3）貪污罪背負極大社會污名

被判後終身受影響，即使本意是善的。

這些問題都不是個案能解決，而是制度面必須調整。法務部提出要修法，至少表示：

● 行政體系已看到民意反彈

● 認知到制度需要更合理、具彈性

● 願意讓貪污罪回到「反貪污」而不是「懲罰微瑕行為」的本意，這是健康的政策調整方向。

