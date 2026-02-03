清潔隊員暴打老夫妻！男大生壓制遭提告 無奈嘆：他的權益

男大生壓制清潔員。（圖／東森新聞）





高雄日前一名馬姓清潔隊員騎機車闖入行人專用道，撞倒一對年過六旬的老夫婦後，情緒失控毆打老夫妻，簡姓男大生見狀立即上前壓制馬男，反遭提告傷害。簡男今（3日）無奈表示，提告是對方的權益，至於是否犯罪，仍要交給司法判斷。

簡姓男大生今（3日）受邀出席市政會議，接受高雄市長陳其邁公開表揚。簡男表示，能被肯定感到榮幸，也希望社會大眾在確保自身安全的前提下勇於見義勇為，並幽默提醒「可以準備防狼噴霧」。

救人反遭告 無奈嘆：他的權益

簡男至今臉上仍有許多OK蹦，對於遭馬男提告，他無奈表示，「那是他的權益」，而對於馬男裁定無保請回，他認為台灣法律現在就是這樣，至於是否構成犯罪，仍交由司法判斷。

廣告 廣告

高雄市長陳其邁公開表揚男大生。（圖／東森新聞）

簡同學的父親則表示，孩子只是做了「該做的事」，家庭教育一向強調成為良善市民，但事後也會再提醒孩子，未來若遇到類似狀況，如何用更周全、安全的方式處理。至於法律訴訟，家屬將全權交由司法體系處理，不逃避也不畏懼。

案情回顧：男大生見義勇為

回顧案情，這起事件發生在1月30日下午4時許，高雄楠梓區惠民捷道的行人專用區。當時林姓老翁與梁姓妻子正在散步，卻遭馬姓男子逆向騎機車撞上。兩名長者要求報警處理時，馬男不僅拒絕配合，還當場揮拳毆打，導致林男頭部受傷、血流不止。

警方指出，簡姓男大生見狀上前制止，卻遭馬男持安全帽攻擊，簡男隨即反制並將對方壓制在地，直到警方趕抵現場將馬男逮捕。進一步追查發現，馬男過去亦有暴力紀錄，去年10月曾因行車糾紛磚塊恐嚇路人，雖未成案，但已留下不良前科。

此外，馬男身分也隨之曝光，確認為高雄市環保局清潔隊職工。對此，高雄市環保局發布聲明表示，已先行暫停其勤務，後續將召開職工考核會議，依法從嚴議處，強調絕不護短。

警方表示，目前除林姓老翁、梁姓妻子與簡姓男大生對馬男提出傷害告訴外，馬男也反控老翁及簡男妨害自由、傷害，形成三方互告。全案已依相關事證，報請檢察官偵辦，馬男移送橋頭地檢署後，經訊問裁定無保請回，其餘人員則函送偵辦，後續司法發展仍待釐清。

東森新聞關心您

暴力行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

為老夫妻擋暴徒 見義勇為男大生接受表揚

高雄打人清潔隊員 反告老夫妻和男大生

清潔員逆向撞人還先動粗 男大生解圍幫壓制

