清潔隊員貪便宜侵占公物 東窗事發要繳63倍罰金給國庫

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

屏東一名宋姓男子過去是職業軍人，他退伍後又至新園鄉公所擔任清潔隊員，但他5年前在未經許可下，擅自將辦公室一台報廢的電腦及印表機搬回家中，事情曝光後，宋男遭控侵占公物，結果被法院依貪瀆罪判刑1年半，緩刑4年，同時還要還得繳交15萬元給國庫並褫奪公權2年。宋男認為，他所涉金額不過2402元，卻要繳交15萬給國庫，上訴要求減輕處分，最後卻被法院打臉駁回。

判決指出，宋男自部隊退伍後，於1994年11月起在屏東縣新園鄉公所清潔隊服務，主要負責文書、差勤及資源回收，直到2021年3月退休；而就在他退休前一年，也就是2020年12月16日，宋男在處理報廢物品時，卻將辦公室內的的報廢印表機載回住處，同月25日又不聽鄒姓隊長勸阻，又把電腦主機搬回家。

鄒姓隊長事後多次找宋男催討未果，還致電宋妻要求轉達宋男，宋男才將印表機及電腦主機歸還，不過宋男的行為已遭提告，經屏東地院及高雄高分院審理認定，宋男身為公務人員，卻侵占公有財物，已構成侵占公物罪，將他依貪瀆罪判刑1年半，緩刑4年，同時還要繳交15萬元給國庫並褫奪公權2年。

宋男不服上訴表示，他侵占的物品市值僅2402元，卻要繳交15萬元給國庫，明顯「不成比例」，且還因被褫奪公權2年，造成他退役軍人優惠存款利息也化為烏有，希望法官改判褫奪公權2個月。

最高法院審理後認為，原審量刑並無違誤，褫奪公權及繳納金額均屬適法，駁回宋男上訴。

照片來源：翻攝畫面

