清潔隊員贈拾荒婦回收電鍋遭貪污起訴 一審判緩刑

（中央社記者林長順台北2日電）台北市環保局黃姓清潔隊員涉嫌將回收的電鍋，轉贈給拾荒的阿嬤，被檢方依貪污罪起訴，引發外界議論。士林地方法院審理後，今天判處黃男有期徒刑3月，緩刑2年，褫奪公權1年。全案可上訴。

根據士林地檢署起訴書，黃男為台北市環境保護局北投區清潔隊清潔隊員，負責家戶垃圾清運、資源回收物的拆解及分類等工作，黃男於民國113年7月26日晚間6時42分許，將隨車時所收運的大同電鍋（價值新台幣32.56元）放到自己的小貨車上，帶回家中。

檢方查出，黃男在確認電鍋可使用後，翌日將電鍋帶到新北市新莊區忠誠街、中泰街一帶，贈送給一名真實姓名、年籍均不詳的婦人。黃男後來向法務部廉政署北部地區調查組廉政官自首，士林地檢署今年6月間依貪污治罪條例起訴黃男。

檢察官表示，請法院審酌黃男到廉政署自首後，自白所犯事實內容，且已自動繳交犯罪所得，依貪污治罪條例自首規定減輕其刑外，再依同條例自白規定遞減其刑。檢察官再請法院審酌黃男所涉犯嫌，情節輕微，所圖得財物在5萬元以下，另依條例規定減輕其刑。

本案經新聞媒體曝光後，引發外界關注。台北市環保局表示，黃男是資深人員，可能黃男較年長，重視人情味、想要幫助弱勢者，內部調查期間，黃男不好意思去跟弱勢的阿嬤取回，還自掏腰包買了新的大同電鍋換回原本的電鍋，黃男真的沒有歹念。（編輯：林恕暉）1141202