清潔隊員轉送32元電鍋給拾荒婦遭判刑 清潔隊長說話了

即時中心／廖予瑄報導



台北市環保局一名黃姓清潔隊員去（2024）年遭檢舉，將回收車上一個價值32元的電鍋轉送給一名拾荒老婦，被士林地檢署依「貪污治罪條例」起訴；今（2）日士林地方法院一審判處黃員有期徒刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年。對此，台北市環保局北投區隊長卓昕岑也表示遺憾，並指出，黃員當下覺得只是送出小小的電鍋，沒想到卻因此觸法，盼黃能保住工作。

回顧整起事件，去年7月黃員在北投轉運站執勤時，看到回收車上一個價值32元的電鍋狀況良好，便想轉送給附近一位以拾荒維生的老婦，盼她能「煮上一碗熱粥」，讓日子好過一點；沒想到，這樣的善舉卻被檢舉，指控他「竊取或侵占職務上持有之非公用私有器材、財物」，因此黃員也被士林地檢署依「貪污治罪條例」起訴。士林地院今日一審判處黃員有期徒刑3月、緩刑2年、褫奪公權1年。

台北市環保局北投區隊長卓昕岑對於黃員的遭遇表示遺憾。（圖／民視新聞）





對此，卓昕岑回應，對於黃員的遭遇感到遺憾，「他覺得只是小小的電鍋而已，所以當下沒有覺得很在意」，沒想到後來卻遭檢舉，並以「貪污治罪條例」送辦；卓強調，黃平常中規中矩，沒有做出什麼違規的行為，因此事件爆發後，也和同仁極力安撫他，並希望未來黃員的工作不會受到影響。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

