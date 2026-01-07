清潔隊員送拾荒婦電鍋案定讞！確認「褫奪公權1年」

台北市環保局一位黃姓清潔隊員，日前將回收車上殘值32元的舊電鍋送給拾荒阿嬤，涉犯《貪污治罪條例》遭起訴，士林地院去年12月2日宣判，判他3個月有期徒刑、緩刑2年，褫奪公權1年，近日士林地檢署在上訴日期屆滿時，決定不提出上訴，全案就此定讞。

黃姓清潔隊員受訪。 （圖／中天新聞）

回顧全案，士林地院法官日前對此案作出判決，認定黃員並非惡性重大，法官指出，雖然黃員作為地方自治機關的清潔隊員，依法令具有職務權限，隨車收運的回收物品屬於「職務上持有」範疇。根據台北市環保局《環境清潔勤務須知》明文規定，資源回收人員不得私自占有或處分回收物資，「被告將電鍋帶回家後贈與他人，已構成意圖為自己不法所有」，確定涉犯《貪污治罪條例》第6條第1項第3款「侵占職務上持有之非公用私有財物罪」，刑度本來是5年起跳，但最終量刑考量到他符合多項減刑條件。

廣告 廣告

黃姓清潔隊員受訪。 （圖／中天新聞）

法官表示，被告「在政風單位尚未完全掌握案情前，便主動前往廉政署說明並繳回所得，符合相關法令第8條第1項中的自首要件」、「在偵查階段即坦白承認並主動繳回電鍋，符合相關法令中第8條第2項的自白減刑規定」、「該電鍋殘值僅32.56元，對公庫損害極其輕微，屬小額貪污案件，可依相關法令的第12條再減刑」，綜合以上3大項，因此僅判他3個月徒刑，還可緩刑2年。

但黃員的狀況是否適用《刑法》中第59條「情狀可憫恕」規定，承審此案的士林地院法官表示，雖然被告行為動機並非出於私利，亦有可憫恕之處，「但其身為公務員，仍不宜再予以減免刑責」，士林地檢署則對此回應，收到判決書後經內部研議決定不上訴，亦未補充相關理由，全案就此定讞。

延伸閱讀

失聯飛官辛柏毅剛結束蜜月！歸隊2天就出事 愛妻也是軍職

影/幫集氣！辛柏毅國中青澀模樣曝 導師：他很認真很乖

鏡頭君直擊飛官搜救現場 照明彈照亮漆黑海面