清潔隊員送拾荒嬤32元回收電鍋有罪！他逆風：公務員當然必須嚴禁

台北市環保局黃姓清潔隊員涉嫌將回收的電鍋，轉贈給拾荒的阿嬤，被檢方依貪污罪起訴。士林地方法院審理後，2日判處黃男有期徒刑3月，緩刑2年，褫奪公權1年。全案可上訴。此案引發各界議論，前桃園市議員王浩宇今（4）天表示，他要逆風一下。微罪不舉很認同，但作為公務員，這樣合理嗎？當然必須嚴禁。

清潔員送拾荒嬤32元回收電鍋獲罪，社會輿論沸騰。（圖／資料照）

王浩宇說，微罪不舉他很認同，但是他也說，各地清潔隊員長期盜賣資源回收物是常態，主管機關早就三令五申，問題還是很嚴重。

如果真的可以把值錢的東西拿走，那怕是一小部分，收回收的一個月可以賣幾十萬嗎。作為公務員，這樣合理嗎？當然必須嚴禁。

王浩宇進一步表示，回到此案。請問拾荒婦人呢？新買的電鍋發票有嗎？基本上法官在完全沒有要求相關證據的狀況之下，已經給予減刑輕判。真的不要再罵恐龍法官，因為人家已經盡力給機會。其他就不好說。

王至德律師則表示，這案子判了緩刑，說實話，緩刑真的很棒了，很多案子被告想求緩刑都求不到。這代表法官知道他情節輕微，不想讓他去坐牢，但礙於法律規定，必須給他一個有罪判決。

更重要的是，判決書其實透露了法官的心證：他根本不想判無罪。理由寫得很清楚，法官擔心如果判無罪，會讓其他人以為「這種行為是被允許的」。說白了，這就是「殺雞儆猴」。當法官不想開這個先例的時候，你講再多都沒有用......。

王至德律師直言，自己也是很同情那個清潔隊員，但法律就是這麼硬，法官就是這麼想，我們又能有什麼辦法？去求立委修法比較快啦......。

