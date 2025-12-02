清潔隊員送拾荒嬤32元電鍋「免關」！士院「超狂減刑」四大理由曝光

士林地院輕判黃姓清潔隊員3月、緩刑。圖為士院民事庭大樓。侯柏青攝



一名台北市黃姓清潔隊員值勤時發現一台回收電鍋，好心想讓拾荒嬤吃熱飯因而轉贈，電鍋殘值雖僅有32元，仍吃上貪污罪。案發後輿論聲援，士林地院合議庭今認定，黃員觸犯侵占職務上持有非公用私有財物，刑度雖然5年起跳，但合議庭引用自首、自白、犯罪財物價值低微及《刑法》第59條「情堪憫恕」等4大條款，減刑油門一路踩到底，最終輕判黃員3月、褫奪公權1年，另諭知緩刑2年，以勵自新。可上訴。

最高檢察署認為，偵辦貪瀆案件仍須兼顧「情理法」，兼顧人民感情，以免失衡。圖為司法之秤。最高檢察署提供

據檢方調查，清潔隊員黃男在2024年7月26日傍晚6點42分，在北投區洲美街271號北投焚化廠旁的資源回收轉運站內，看到這台舊電鍋放在資源回收車上，他就拿到自己的小貨車上載回家測試，發現可以用，他認為，附近的拾荒嬤曾告訴他「用瓦斯爐煮飯容易燒焦」，隔天上午11點就把舊電鍋轉送給這名拾荒嬤，盼讓她吃口熱飯。

廣告 廣告

詎料有人向環保局檢舉，黃員嚇到馬上向廉政署自首，還買了新鍋子和拾荒嬤換回舊鍋。檢方認為，舊電鍋雖然是資源回收物，殘值雖只有32.56元，仍屬不得自行處分的市府資產，將他《貪污治罪條例》第6條第1項第3款的侵占職務上持有之非公用財物罪起訴，但考量「情輕法重」，檢方建請法院從輕量刑。

黃員在法院應訊時坦承犯行，檢方則當庭求輕判，但仍認為黃員觸法，建議法院不宜判處免刑，以免鼓勵「廖添丁義賊」的違法行為。

士林地院考量「情輕法重」，輕判黃員。法庭判決示意圖,。本報繪製

士林地院今天認為，黃員確實觸犯《貪污治罪條例》之侵占職務上持有之非公務私有財物罪。不過，合議庭引用4大理由幫他減刑，最終輕判黃員3月、褫奪公權1年，另緩刑2年；至於害他倒大楣的舊電鍋，則已將繳回環保局。合議庭也公布四大減刑理由如下。

減刑理由一

合議庭指出，觸犯《貪污治罪條例》第4條到第6條之罪，在偵查中自白及自動繳交全部財物者應該減刑。

合議庭審酌，黃員犯後向檢方坦承所有犯行，也自動將舊電鍋繳回台北市環境保護局，因此符合《貪污罪》減刑規定。

減刑理由二

合議庭指出，觸犯《貪污治罪條例》第4條到第6條之罪，若屬情節輕微，所得或所圖得的財物或不正利益在5萬元以下者，應依《貪污罪》規定減刑。

合議庭表示，根據台北市環保局變賣財務契約及電鍋照片，黃員侵占的電鍋價值僅32.56元，犯罪財物在5萬元以下。而且他的所為，和其他貪污犯罪的類型和行為情況相比之後，尚屬輕微，且對於所屬機關的收入狀況也沒有造成嚴重影響，因此依規定減刑。

減刑理由三

合議庭解釋，觸犯《貪污治罪條例》第4條到第6條之罪，在犯罪後「自首」，如果有所得並自動繳交全部財物者，可以減輕或免刑。

合議庭指出，黃員於今（2025）年1月10日主動到法務部廉政署北部地區調查組向廉政官承認，他在去（2024）年7月，拿了放在資源回收車上的電鍋載回住處，已將電鍋繳回清潔分隊。由於他在犯罪偵查機關還不知道他涉案前，主動向廉政官自首犯行，並自動繳回、接受裁判，符合減刑規定。

合議庭另解釋，為何不判決「免刑」的理由。合議庭認為，黃員身為公務員，竟趁資源回收物清運時侵占物品，損害公務員廉潔形象，仍認為應給他一定的刑事懲處，才決定不予免刑。

減刑理由四

合議庭指出，按照《刑法》第59條「情堪憫恕」條款規定，犯罪的情況如果顯然可以憫恕，而且認為「科以最低刑度」仍然嫌過重，可以酌量減刑。而「犯罪之情狀可憫恕」，本來指的是審查《刑法》第57條科刑列舉的各項事項及其他和犯罪有關的狀況後，認為足以憫恕者，才會適用該減刑規定。

合議庭認為，侵占職務上持有之非公用私有財物罪，其法定刑為5年以上、得併科3000萬元以下罰金。同樣犯這條罪名，每個案子的原因動機不一樣，犯罪情節不盡相同，造成的危害社會程度也有差別，如果法定最輕本刑都一樣，事理上不一定公平，在這個情況下，斟酌情況處理適切的徒刑，才會有懲罰警惕的效果，達到防衛社會的目的。

合議庭表示，應該綜合判斷客觀的犯行和主觀的惡性，再斟酌是否有足以憫恕之處，之後再適用「情堪憫恕」條款予以減刑，才能讓個案裁判符合比例原則。

合議庭解釋，黃員擔任台北市環保局清潔隊員，應該知道職務上收運的回收物不能擅自據為己有，但他卻私自侵占電鍋，已經減損公務機關威信，行為不當，應該責備。不過，考量他侵占的財物價值僅有32.56元，尚屬低微，而他取回後沒有再變賣獲利，對比侵占高價值的東西、甚至變賣侵占物品的牟利行為而言，對於國家社會秩序的危害程度相對較低，惡性有限。

合議庭認為，黃員適用減刑規定以後，應該可以科處5個月有期徒刑，但認為刑度依然過重，已經在客觀上足以引起一般人同情，因此援引「情堪憫恕」條款減刑。

黃姓清潔隊員侵占殘值32元的舊電鍋，吃上貪污官司。圖為電鍋示意圖，非本案電鍋。

為何量刑3月？合議庭這樣說

至於為什麼最後決定量處3月徒刑？合議庭解釋，黃員身為公務員，且擔任公職已經很久，應該知道不該自行拿取職務上收運的資源回收物，但他侵占的物品是民眾丟棄物、價值很低。合議庭指出，《貪污治罪條例》的規範重點是「澄清吏治」、「確保公務員執行職務之廉潔性」，並不是僅僅在保護財產法益不受到侵害。

合議庭表示，公務員依據工作內容不同，在職務上持有的物品種類、財產價值有別，對於公正執行職務、清明廉潔之要求，不會因為掌管財物價值而有差異。

合議庭指出，黃員的工作是垃圾清運及資源回收，在回收過程中所收運的舊電鍋，未來會變賣轉為公有財物，或者是分類整理後得就零件再利用，他應該忠實執行職務內容，竟然捨此不為，貪圖小利而侵占，所為實在不可取。

合議庭考量，黃員坦承犯行、態度尚佳，並繳回物品、價值僅32.56元等要素，加上他沒有前科，只是一時失慮才觸法，衡量後決定輕判3月，同時諭知緩刑2年，以勵自新。

至於為什麼一定要褫奪公權？合議庭指出，根據《貪污治罪條例》規定，宣告有期徒刑以上者，就必須宣告褫奪公權，因而依規定宣告褫奪公權1年。

更多太報報導

吳子嘉造謠翻車！控官員「靠疫苗貪1億美元」遭蘇貞昌求償 二審判賠90萬確定

「燒烤、熱水燙」殺5貓！ 他辯「吸毒惹禍」二審共判9年2月 合議庭怒：預謀犯罪

想讓拾荒嬤吃熱飯！清潔隊員送32元回收電鍋涉貪 一審判3月、緩刑2年