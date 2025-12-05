清潔隊員送電鍋獲緩刑 巴毛律師：很寬容了

▲士林地檢署以貪汙重罪起訴一名將32元電鍋轉贈拾荒婦人的清潔隊員，近日一審宣判出爐。（圖／翻攝士林地檢署官網）

[NOWnews今日新聞] 台北市一名黃姓清潔隊員，去（2024）年將一個回收舊電鍋，送給一名拾荒婦人後遭到檢舉，因涉犯貪污重罪遭判刑3個月、緩刑2年，褫奪公權1年，引起社會議論，近日士林地院一審宣判出爐，網紅律師「巴毛律師」在看過判決後，今（5）日直言整個案情明朗起來了，更表示「緩刑已經很寬容了」。

巴毛律師指出，其實他一開始看到新聞說清潔隊員黃男送一個32元的回收電鍋給拾荒的婦人，被起訴貪汙罪，也覺得有點誇張，但前幾天判決出爐，沒有偵查不公開的問題之後，整個案情明朗起來。

巴毛律師表示，黃男說他把電鍋送給婦人，後來還自費買了新電鍋去把電鍋換回來，但今年10月士林地院開庭的時候，法官問黃男是否找到他說的拾荒婦人來作證，他說找不到、不知道住哪裡，那當初怎麼送電鍋過去、還能買新電鍋換回來？法官又問說那新電鍋有發票嗎？黃男又說沒有留下來「這在法律上是很標準的幽靈抗辯，就是這個拾荒婦人跟鬼一樣，到底存不存在都不知道」、「誰知道他是真的送給拾荒婦女還是拿回家用」。

巴毛律師舉例，就像每個持有槍枝的犯嫌都會說槍是阿炮寄放在他這的，但不知道阿炮本名，也沒有阿炮電話，更不知道阿炮住哪裡，跟阿炮也沒有共同朋友，而且還每個持有槍枝的人都有一個叫阿炮的朋友。

因此，巴毛律師認為法官還採信他這套說法給予緩刑，已經很寬容了，因本案涉犯的是貪汙治罪條例第6條第1項第3款，是最輕本刑五年以上的重罪，法院總共用他有自白有繳回犯罪所得犯罪所得低於五萬元，再依刑法59條認為其情可憫再減一次「東減西減，好不容易可以只判三個月緩刑兩年，還要被罵恐龍法官有夠可憐」。

另外巴毛律師也說，有人講說褫奪公權一年害他沒有工作好可憐「抱歉捏，黃男雖然是清潔隊員，但他是約聘職工，褫奪公權不會影響他工作喔」，最後，巴毛律師表示「這種判決已經很佛心了，要是檢察官也上訴，高院法官要不要採信他這套幽靈抗辯還不知道咧。」

