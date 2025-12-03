清潔隊員送32元舊電鍋被判刑！沈伯洋喊話檢討貪污刑責：法官已盡力減刑

記者楊士誼／台北報導

台北市環保局黃姓清潔隊員因把一只放在回收車上、殘值僅32元的舊電鍋給一名拾荒婦人，遭依涉犯貪污治罪條例起訴，遭判3月徒刑、緩刑2月，褫奪公權1年。民進黨立委沈伯洋今（3）日受訪時表示，台灣對公務員犯罪刑責「設計的超級重」，立法院也習慣遇事就喊出加重刑責，也導致輕微犯罪的刑責過重。他強調，法官已經盡力將刑責減到最輕，他並建議全面檢討貪污刑責，法院、檢方才能有彈性。

沈伯洋表示，為何檢察官不起訴或緩起訴該清潔員？因為台灣對於公務員犯罪的刑責「設計的超級重」。他指出，這也是立法院一直以來的習慣，遇到新型犯罪一律設計最重刑責，遇到事情就每個人喊加重刑責，甚至喊到鞭刑、死刑。但刑責重的問題是，這導致輕微犯罪所面臨的刑責也相當重，在法律上完全沒有彈性。

沈伯洋指出，法官在本案上已經盡力找到所有能用的規範把刑責減到最輕。他說明，可以回歸學界常講的「可罰違法性」，其概念是如果違法性太低，就不要判有罪，但大多用在財產犯罪上，如偷竊低價值物品等，但公務員犯罪不看金額而是違反職務的嚴重性。他也指出，或可以全面檢討貪污刑責，自己在柯文哲案時早已提出，但當時卻被質疑是替罪犯開脫。

沈伯洋說，法律專業在立法院難以被尊重，但若大家有共識，其實該檢討刑責設計的比例原則，法官、檢察官針對個案才能有彈性的給予緩刑、緩起訴、不起訴甚至無罪的空間。

