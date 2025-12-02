清潔隊員送32元電鍋有罪！ 藍青年喊「公權力不應處罰善良人」籲賴特赦

北市環保局一名黃姓清潔隊員私自帶走回收電鍋轉送給拾荒老婦人，被判處有期徒刑3月、緩刑2年，褫奪公權1年。（示意圖／北市環保局提供／徐佑昇台北傳真）

北市環保局資深黃姓男清潔隊員，去年見到殘值32元的回收舊電鍋仍堪用，私自帶回轉贈拾荒老婦，卻遭清潔隊內部檢舉並被起訴，士林地方法院2日認定黃男觸法，但考量動機良善，給予4次減刑，判處有期徒刑3月，緩刑2年，褫奪公權1年，可上訴。前國民黨青年部主任陳冠安呼籲，賴清德總統應慎重考慮特赦黃姓清潔隊員，「國家的公權力，真的不應該處罰這樣善良的人」。

黃男因將回收電鍋傳贈給拾荒婦人，遭依《貪污治罪條例》的公務員侵占職務上持有之非公用私有財物罪起訴，可處5年以上有期徒刑，得併科新台幣3000萬元以下罰金。但外界批，不符比例原則。雖然檢方請法院減輕其刑，但也強調並非免刑，避免鼓勵「義賊廖添丁」的錯誤觀念。

士林地院今天一審判決出爐，黃男被判處有期徒刑3月、緩刑2年，褫奪公權1年，可上訴。法務部回應，表示尊重法院的判決結果及檢察官行使職權。針對「小額貪污案件情輕法重」的議題，並指已提出修正草案，未來小額貪污案件得以減輕或免除其刑。

判決結果曝光後，陳冠安今天在臉書發文，呼籲賴清德總統，「慎重考慮特赦黃姓清潔隊員，不要讓善念止於惡果」，因為就連法務部都認為現行法律有可調整的空間，已擬具修法草案，不要讓不合理的法制，害了一個善良人的一生。

陳冠安指出，判刑3月看起來雖然可以易科罰金，不是太重，但終究是有罪，勢必對黃姓清潔隊員的公職生涯和個人名譽造成難以恢復的影響。他更提到，黃男在市府內部調查期間，因不好意思去向拾荒婦取回，還自掏腰包買了新的電鍋換回原本的電鍋，他強調「我們國家的公權力，真的不應該處罰這樣善良的人」。

陳冠安強調此事無關藍綠，而是該還給一個善良人公道。（圖／翻攝自陳冠安臉書）

陳冠安在底下留言補充，這事無關藍綠，而是該還給一個善良人公道，「特赦權，全中華民國只有賴總統有。不懇請總統，懇請其他人幹嘛…」。

