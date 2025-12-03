清潔隊員送32元電鍋被判刑 法務部：修法後「有機會回溯」

法務部次長徐錫祥表示，對被告有利的話可以使用，但如果判決確定就沒辦法了，所以上訴的話就有可能，此案可以上溯到高等法案。（圖／截自立法院直播）

台北市一名黃姓清潔隊員去年（2024）7月在清運垃圾時，撿到民眾丟棄的大同電鍋，將其轉贈給一位拾荒婦人，遭依《貪污治罪條例》起訴，士林地院今（2）日宣判，處黃男3月徒刑、緩刑2年，褫奪公權1年。法務部次長徐錫祥今（3）日在答詢時表示，法務部將修改《貪污治罪條例》，若是極輕微的案件最多可以減到三分之二的期刑，若法案修正通過的話，對被告有利的話可以回溯，但如果判決確定就沒辦法了，此案可以上訴到高等法院。

廣告 廣告

立法院內政委員會今天審查行政院函請審議《詐欺犯罪危害防制條例》部分條文修正草案」等案，民進黨立委李坤城關注北市清潔員轉送電鍋給拾荒婦人案，詢問法務部《貪污治罪條例》修法進度。對此，徐錫祥表示，現在在行政院審查中。

李坤城再問，法務部所提的重點內容有哪些？徐錫祥說，肅貪是法務部堅持的立場，所以當然會非常謹慎；遇到情輕法重的時候，法務部試著把貪污治罪條例第12條修改成，如果是極輕微的案子，應該可以減刑或免除期刑，如果符合相關的條件的話，最多可以減到三分之二，法院也可以因為個案免除其刑的判決，對於情輕法重的情況之下使用。

李坤城說，如果修正案通過的話，是否可以回溯到這位清潔隊員？徐錫祥表示，對被告有利的話可以使用，但如果判決確定就沒辦法了，所以上訴的話就有可能，此案可以上溯到高等法院。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

清潔員送電鍋給拾荒婦淪貪污犯 Cheap轟司法僵化「法律在懲罰好人」

國教輓歌1／退休卡關又遭「校事會議」圍剿 新竹女師魂斷校園血諫冤情

天母嬤買關東煮6小時退貨！嫌茶葉蛋沒味道「放回去滷」 店員神回應