清潔隊員送32元電鍋被叛貪污 沈伯洋提2解決方案：一律設計最重刑責成習慣

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

一名任職於北市環保局的黃姓清潔隊員，因將回收車上殘值32元的舊電鍋送給拾荒婦人，被依《貪污罪》起訴，日前被士林地院宣判3個月有期徒刑、緩刑2年、褫奪公權1年，引發討論。對此，民進黨立委沈伯洋今（3）日指出，公務員犯罪的刑責都設計得很重，是台灣一直以來的習慣，導致判決毫無彈性，若要解決問題有兩個辦法，但他提出主張時曾被批評是想幫罪犯開脫。

民進黨立委沈伯洋今（3）日指出，公務員犯罪的刑責都設計得很重，是台灣一直以來的習慣。（許詠晴攝）

沈伯洋今早在立法院受訪提出，為何檢察官不得不起訴？為何檢察官不能用緩起訴？其實原因非常簡單，因為公務員相關犯罪的刑責設計的超級重，這是台灣、立法院一直以來的習慣，遇到任何新形態犯罪一律都設計最重的刑責，一旦遇到事情，每個人就互相喊加重，被判到死刑、判到鞭刑都有可能。

廣告 廣告

沈伯洋說，刑責設計得很重，導致很輕微的犯罪也可能是用，此時在法律上就完全沒有彈性，無法使用不起訴跟緩起訴，所以法官遇到這個案子已經盡力，找所有能用的規範，把刑責減到最低。

沈伯洋認為，若要解決問題有兩個方案。第一，回歸學界常講的「可罰違法性」，如果違法性太低，就不要判他有罪，但這個概念大部分是用在財產犯罪，像是偷價值很低的東西之類的，問題是公務員犯罪不是看金額，而是看違反職務的嚴重性，所以這個有點難用。

針對第二個解決方案，沈伯洋提出，全面檢討貪污治罪條例的刑責，其實他早在去年柯文哲案時主張過，但當時他馬上被罵是不是要幫助罪犯？是不是要幫罪犯開脫？法律專業在立法院很難被尊重。

沈伯洋說，如果大家有共識，其實應該全面檢討刑責設計的比例原則，這樣法官、檢察官遇到個案時，才能在有彈性的情況下，提出緩起訴或緩刑，甚至是免刑或無罪的空間。

更多FTNN新聞網報導

民眾黨挺藍營「停砍年改」 民進黨怒轟黃國昌：向過去堅持改革的自己抱歉

國民黨提「反年改」法案 綠營轟大開倒車：2042年退撫基金恐提前破產

國民黨推「停砍公教退休金」 綠黨團提黃國昌曾反對：造成行業不公、世代不均

