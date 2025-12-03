清潔隊員送32元電鍋遭判刑 名嘴嘆：有權有勢就能脫罪？

台北市一名黃姓清潔員去年7月在北投焚化爐旁的資源回收站工作，發現一台民眾打算丟棄的電鍋外型功能仍能運作，便將市價僅32.56元的舊電鍋轉贈拾荒婦，因違反清潔隊「不得擅自占有回收物」遭貪污罪起訴，士林地院近日判處黃男有期徒刑3月，褫奪公權1年，緩刑2年。見此，名嘴狄志為今(3日)在臉書發聲，表示不解司法和法官的判決為何如此不近人情，甚至質疑是否有權有勢的就能夠脫罪。

狄志為指出，先前曾分享清潔隊員送拾荒老婦電鍋的故事，「我真的想問，我們的法律到底是要守什麼？」他明白公務人員不管是不是好意，是不是送人、都不得公物擅自占為己有或處分，但重點是這樣的行為，「真的有必要動用貪污治罪條例這麼重的刑罰來對待嗎？這不是什麼數百萬公帑挪用，也不是職權謀私圖利，這就是一個價值三十幾塊錢、原本會被送去處理的舊電鍋，一段單純到不能再單純的善行」。

廣告 廣告

在本案中，雖檢察官起訴後表示「情可憫、希望法官酌情」，看來是幫黃男求情，狄志為問：「但老實說，這句話根本就是把球踢給法院。如果你自己都認為這情節輕微，為什麼還要提起公訴？難道不能用不起訴處分，給這位基層公務員一個合理的處理方式？」而雖然最後判決結果不重，但也可能足以讓黃男丟掉工作、無法再擔任公職，「對一個只是想幫助別人的人來說，會不會太殘忍了？」

最後，狄志為認為我們的司法資源應該用在更需要好好評估的案子上，「真的會讓人看不懂我們的法官、看不懂我們的司法。很多明明該重判的案件，反而輕輕放過。一些拿錢賄選的、詐騙的、有權有勢的，好像總是能找到一條脫身的路」，還有些殺人的不是被判無期徒刑，就是坐牢10年後就能假釋，「法律應該是正義的象徵，而不是讓老百姓覺得『只要有錢、有背景就沒事』、『做好事卻要負責任』的冷酷體制」。

更多中時新聞網報導

聚焦血液腫瘤治療新趨勢 接軌國際

鄭亦真挺肚拍桌曆 為女兒取名燒腦

w-inds.收生日驚喜 感受台粉滿滿的愛