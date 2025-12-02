清潔隊員「撿32元電鍋送拾荒婦」遭控貪污！法官4理由減刑了 法務部這樣說

北市一名黃姓清潔隊員將殘值32元的電鍋送給拾荒婦，沒想到卻被控貪汙起訴。示意圖／許苡晴攝

台北市環保局一名黃姓清潔隊員將價值僅剩32元的電鍋送給拾荒婦，不料卻被依「侵占職務上持有之非公用私有財物」罪起訴，士林地院基於「4理由」予以減刑，判黃有期徒刑3月，緩刑2年，褫奪公權1年。對此，法務部也做出回應。

判決指出，黃男自1990年12月起任職於台北市政府環境保護局，擔任清潔隊員，負責垃圾清運與資源回收分類等工作，依法具有廢棄物清運及資源回收相關的公務職務權限。依據《台北市政府環境保護局環境清潔勤務須知》規定，從事資源回收作業的人員不得私自占有或處分回收物品或家具。

然而，黃男竟意圖將職務上持有、非供公用的民間財物據為己有。2024年7月26日傍晚，他在北投焚化廠旁的資源回收轉運站內，將回收車上收運之1只大同電鍋取下，搬至自己的小貨車載回家中。確認電鍋仍可正常使用後，於翌日上午11時左右，將該物品贈與住家附近的拾荒婦人。

減刑理由1：坦承犯行並繳回犯罪所得

合議庭指出，黃男身為公務員且任職已久，理應清楚資源回收物不得擅自占有。儘管本案所涉的大同電鍋係民眾丟棄之回收物，價值僅32.56元，但《貪污治罪條例》的重點在於維護公務廉潔與澄清吏治，不因財物價值高低而有所差別。法院審酌黃男於偵查時坦承犯罪、態度良好，並已將電鍋繳回所屬清潔隊，認定符合減刑要件。

減刑理由2：貪污情節輕微、犯罪所得低於5萬元

《貪污治罪條例》規定，若侵占職務上持有之私有財物情節輕微，且犯罪所得在5萬元以下者，得減輕其刑。黃男侵占物品價值僅32.56元，對機關財務未造成實質損害，相較其他貪污案件，情節屬輕微。

黃男侵占物品價值僅32.56元，對機關財務未造成實質損害，情節屬輕微，得減輕其刑。示意圖／取自photoAC

減刑理由3：事後自首

案發後，黃男於2025年1月10日主動前往法務部廉政署北部地區調查組向廉政官承認犯行，並繳回全部所得，符合自首要件。法院依《貪污治罪條例》予以減刑，但考量其利用職務機會侵占回收物，損及公務員形象，仍需接受刑事處罰，故未免除其刑。

減刑理由4：情堪憫恕

合議庭引用《刑法》第59條「犯罪情狀可憫恕」規定指出，侵占職務上持有非公用私有財物罪法定刑為5年以上有期徒刑，但不同案件動機與危害程度差異甚大，若一律適用最低本刑並不公平。本案侵占物價值微小，且未出售獲利，因此即使以最低刑度5月論罪仍嫌過重。綜合考量後，最終判處黃男有期徒刑3月。

宣告緩刑：悔意明確、改過可期

法院認為，黃男於案發後自首並坦承犯行，且主動返還犯罪所得，顯示其深具悔意並已充分警惕。綜合其犯罪態度與再犯可能性，合議庭宣告緩刑2年，給予改過自新的機會。

褫奪公權：維護公務廉潔

依《貪污治罪條例》規定，本罪必須宣告褫奪公權。法院審酌黃男身為公務員卻利用職務機會侵占回收物品，損及公務廉潔形象，因此決定褫奪其公權1年，以示警惕並維護制度公信力。

法院審酌黃男身為公務員卻利用職務機會侵占回收物品，損及公務廉潔形象，因此決定褫奪其公權1年。示意圖／取自photoAC

判決後露出靦腆微笑 壓力終於釋放

在得知判決結果後，黃姓清潔隊員受訪時露出一抹憨厚的微笑，顯見長期承受的壓力終於得以卸下。據了解，他為家中獨子，長年與母親相依為命；母親過世後便一人生活，把日夜輪班的清潔工作視為生活重心。當聽到法院判決緩刑、確定無需入獄時，他先是一愣，隨後展露靦腆而略帶疲憊的笑容，情緒複雜卻真切。

未來工作何去何從？淡淡一句「就…退休了」

由於判決包含褫奪公權1年，黃男依法無法續任清潔隊職務。談到未來規劃時，他沉默片刻，語氣輕緩地說出一句「就…退休了。」語中沒有怨懟，反倒像是放下多年重擔的釋然。他的神情讓人感受到交織著釋懷與孤寂的心境，彷彿漫長壓力終於找到出口。黃男也表示，未來能力所及仍希望可以幫助身邊需要協助的人，展現他依然積極面對人生、重新出發的心意。

法務部啟動「小額貪污」修法

法務部表示，檢察官依《貪污治罪條例》提起公訴，並考量自首、自白與財物金額等有利因素，請求法院從輕量刑，本部尊重法院判決與檢方職權。針對社會關注的「小額貪污情輕法重」問題，已提出修法草案，未來符合要件者，刑期可減至3分之2，甚至得免除其刑。

小額貪污修法已於2024年5月31日送交行政院審查，相關機關亦召開會議推動作業。「電鍋案」引發討論後，最高檢署已要求各地檢察機關對小額貪污可不起訴或建請免刑，盼更貼近民意。



