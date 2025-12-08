清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪

記者陳弘逸／台北報導

有清潔員把廢棄的辦公椅搬回己用，遭同樣檢方依貪污罪起訴，然而，法院一、二審都判他無罪。（示意圖／與本案無關／資料照）

台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的回收電鍋，轉贈給拾荒婦，犯貪污罪一審遭判3個月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年；引起社會譁然，然而，各界對這類「貪污」行為，看法不一；距今6年前，也曾有清潔員把廢棄的辦公椅搬回己用，遭同樣檢方依貪污罪起訴，然而，法院一、二審都判他無罪，兩者成罪原因，處境大不相同。

判決指出，楊姓男子自1998年擔任清潔員，在桃園市政府環境清潔稽查大隊八德區中隊任職，擔任資源回收車駕駛，2020年3月12日上午9時許，收集回收物時，將1張辦公椅，搬上資收車並拿回住處使用。

廣告 廣告

楊男因未載回中隊，遭檢方認定，涉犯貪污治罪條例第6條第1項第3款侵占職務上持有之非公用私有財物罪被依法起訴。

偵審期間，楊男都坦承犯行，不過桃院地院法官認為，該黑色辦公椅「既非可回收廢棄物」，且對市府對於清運公司不構成違約，也沒造成短收權利金損害，難認合於其他刑罰法律規範的違法行為，一審獲判無罪。

對此，檢方不服，提起上訴；不過高等法院法官認為，按貪污治罪條例第4條第1項第1款所謂「公有」，指公務機關擁有所有權的財務，包括購入、他人贈送或互換之物；但本案辦公椅顯非公務機關因購買、受贈、互易或其他法律關係而取得所有權物，因此，非「公有」財物。

高等法院審理後，認定該辦公椅非因職務關係而持有之物，因此，與犯罪要件不符，認為檢方指摘原判決不當，無理由，應予駁回，全案定讞。

更多三立新聞網報導

少女跟男友吵架…找酒館熟客訴苦！說好「不碰妳」半夜遭摸上床無套侵犯

職軍二寶爸「家暴傷害」妻子…慘遭斷婚！他急賠10萬、粗魯暴行全認了

板橋「府中商圈」氣爆殃及周邊30多戶…求償該找誰？市長侯友宜這樣說

氣爆傷者名單曝！板橋「府中商圈」滿目瘡痍…1男3女送醫全順利出院

