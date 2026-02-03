清潔隊回收衣櫃赫見百萬金飾 新北警循線物歸原主

（中央社記者王朝鈺新北3日電）新北市瑞芳山區有住戶丟棄衣櫃，清潔隊前往回收時，在衣櫃抽屜發現金飾總重達7兩，市價約新台幣130萬元。在清潔隊、里長與警方合作下，聯繫到當事人前往派出所領回。

新北市警局瑞芳分局今天表示，清潔隊員蔡憲朋、林秉鴻、蔡培民，昨天上午9時許依通報前往回收衣櫃時，在衣櫃下方抽屜內發現2只包包，打開後內有3條金項鍊、1枚金戒指及1只金手鍊，總重逾7兩，立即將金飾送至瑞芳派出所。

警員趙晏含受理後，發現金戒指上刻有姓名，隨即聯繫丟棄衣櫃地點所屬里長協助查證。里長回想起，日前確有民眾表達欲丟棄大型家具，請他協助聯繫清潔隊回收，經警方進一步確認後，順利聯繫到當事人到所認領。

經警方瞭解，失主的兒媳婦於1月31日晚間7時30分將衣櫃丟棄，直到接獲警方通知前，兒媳婦完全不知道衣櫃抽屜藏有金飾。警方指出，所幸在清潔隊、里長與警方通力合作下，順利讓金飾回到失主手中。（編輯：黃世雅）1150203