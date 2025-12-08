清潔隊清運學校廚餘 彰化環保局：無圖利問題

（中央社記者鄭維真彰化8日電）前彰化市長邱建富今天說，彰化環保局要各校自行處理午餐廚餘，由清潔隊接手清運，引發教育界反彈，擔心學校有違約、被質疑圖利團膳業者疑慮；環保局說，絕無違法或圖利問題。

邱建富透過新聞稿表示，接獲民眾反映指學校與團膳業者原已簽約，由廠商回收午餐廚餘，但彰化縣環境保護局卻突然要求全縣學校自行處理午餐廚餘，改由清潔隊清運，質疑程序草率。

他說，如果學校配合彰化縣政府改變既有流程，等於違反合約，且讓原本負責回收廚餘的業者少做1項工作，可能有變相圖利疑慮；此外，清潔隊1週僅能到校2次，廚餘放置可能衍生衛生問題。彰縣府應提長期廚餘處理方案，並召集教育處、清潔隊及學校研商。

環保局長江培根告訴中央社記者，因應中央政府宣布2027年起全面禁廚餘養豬，團膳業者須停止將廚餘運到養豬戶，環保局為協助學校及團膳業者處理廚餘問題，才協調清潔隊幫忙清運學校廚餘，這不違法或圖利。

江培根說，如果團膳業者不願配合公所清潔隊指定清除方式，可自行委託合法清除處理業處置；如果請清潔隊協助，須配合指定方式收運廚餘，經與教育處協調，考量各鄉鎮市清潔隊人力及轄內學校數量不同，有些清潔隊可直接到校清廚餘，部分請團膳業者將廚餘運到清潔隊指定場所集中後，由清潔隊載到焚化爐處理。

他說，目前家戶廚餘專車載到清潔隊不收費；餐廳等事業產生廚餘以專車載到焚化爐，每噸收費新台幣3000元，如果混入其他事業廢棄物收6000元，收費制度維持到2026年6月底，屆時視情況檢討。（編輯：李明宗）1141208