清潔隊組內鬼團對接民間垃圾車 慷全民之慨還收賄282萬 檢怒：惡性重大
台中市環保局北屯區清潔隊資深隊員張裕騰，被控利用公家資源當起垃圾大亨，夥同隊友組成非法清運網，私下收取業者賄款，上演小貨車對接垃圾車，幫特約店家處理一般事業廢棄物。台中地檢署近日偵結，痛批這群內鬼慷全民之慨，將張男等24人依貪污、《廢棄物清理法》等罪嫌起訴。
起訴書指出，被告張裕騰在環保局任職超過10年，原本應是維護市容的先鋒，卻利用對隊務與排班的熟悉度，從2021年起勾結陳念恩等8名清潔隊員，以及私聘的張姓員工，非法替業者清運廢棄物。
他們的作法極其大膽，宛如「地下物流」。張男先指派私聘員工駕駛小貨車，前往特約的店家載運一般事業廢棄物，隨後張男會監看當天北屯區隊的垃圾車輪值狀況，與「班底」賴姓司機約定在大台中環保市場、中科活力羽球館等地點碰頭。只見兩車緊緊貼合，非法垃圾便在光天化日之下對接進公家垃圾車，直接偷渡進廠處理。
這群垃圾內鬼服務對象五花八門，包括薑母鴨、檳榔攤、鐵板燒、麻辣火鍋及美髮店等14家業者。業者們為省下高昂的廢棄物處理費，選擇與張男掛鉤，在3年多內共支付了282萬1100元的賄款，這些不法所得隨即由張男與隊員朋分。
中檢接獲舉報後，由檢察官黃鈺雯指揮廉政署、調查局及保四總隊展開兩波大規模搜索，搜索範圍遍及北屯清潔隊及被告住處等60處，查扣大量證物，並先後羈押張男等3人。
台中地檢署在起訴書中重砲轟擊，張男等人濫用公有資源，將本應由業者負擔的清運成本，轉嫁由國家支出，導致全民納稅錢成為這群貪官的私人利益，堪稱「慷全民之慨」。這種行為不僅破壞清運管理制度，更對守法的業者造成不公平競爭，惡性重大。
雖然張男在偵辦過程中坦承犯行，檢方仍依公務員違背職務收賄、圖利及非法清除廢棄物等罪嫌，將清潔隊員及業者共24人全數起訴，並建請法院量處適當之刑，要讓這群垃圾蛀蟲付出應有的代價。
