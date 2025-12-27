清潔隊「丟垃圾」再拍照遭疑造假 環保局：廠商安全考量

台南市 / 綜合報導

台南歸仁區武當路、歸仁八路周邊道路被目擊，有清潔隊員把垃圾隨手放置在乾淨的分隔島上，接著掏出手機各角度都來一張，接著再把垃圾移除，上車離開，整個過程遭人質疑難道是造假前後對比圖，交差了事嗎。對此，環保局表示委託的廠商考量部分車流量大，無法拍攝照片才會補拍，但行為已經違反合約規範，將依罰違約金並要求進行調整。

值勤車輛停下後，一名穿背心的隊員下車，仔細看手中的垃圾脫離夾子，被丟置分隔島上，接著他竟拿出手機拍啊拍，不知道是不是怕遭人懷疑，過程還刻意挪了個位置喬了一下角度，連拍好幾張任務完成後，再把垃圾夾回車上離開現場。

廣告 廣告

分隔島上明明沒有垃圾卻自己帶垃圾來，影片畫面流出後，隊員的舉動引發質疑難道是造假前後對比圖，交差了事嗎。記者VS.其他民眾說：「看影片會不會覺得離譜，對啊很離譜，我們是撿樹葉部分，分隔島有分隔島負責單位，你看這影片覺得怎樣，這是不對的啊。」

被目擊的地點就位在台南歸仁區武當路歸仁八路周邊，實際回到現場分隔島上看起來相當乾淨，難道是因為這樣才會自己想辦法嗎。台南環保局清淨家園管理科長周麟豐說：「拍攝前中後照片有安全疑慮，(選)車輛較少的地方補拍照片，廠商上述的作業方式違反合約規範，將依規定處以懲罰性違約金。」環保局親上火線救火強調廠商有作業上的安全考量，不過相關畫面曝光後確實造成部分民眾觀感不佳，引發熱烈討論。

原始連結







更多華視新聞報導

中國景區再傳造假！ 拉布拉多套圍脖變「藏獒」

彰化放颱風假垃圾停收 居民不知放假倒垃圾頻撲空

資源回收車突起火燃燒 清潔隊疑廢棄鋰電池惹禍

