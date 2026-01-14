清理苗華派系？橫跨陸、海、空 中共中紀委全會10將領消失 缺席率近五成

中共二十屆中央紀委第五次全會僅12人實際現身會場，另有10名中、少將缺席。 圖：取自 中央紀委國家監委網站

[Newtalk新聞] 中共二十屆中央紀委第五次全會前（12）日在北京舉行，不過軍方出席狀況出現異常，經比對名單發現，原列名的 22 名軍方中央紀委委員中，僅 12 人實際現身會場，另有 10 名中、少將缺席，缺席比例逼近五成，引起關注。

依慣例，中央紀委委員無論是否調職，幾乎都會出席全會，而此次缺席者橫跨陸軍、海軍、空軍與武警，包含國防科技大學政委陳國強、軍事科學院原副政委楊笑祥、海軍副政委冷少傑、海軍原副政委程東方、中部戰區與武警系統四名政治人員，以及兩名軍委少將。

廣告 廣告

其中，軍委審計署審計長孫斌在去年 11 月已遭中共全國人大常委會公告，因「涉嫌嚴重違紀違法」遭罷免全國人大代表資格。

中共國防科技大學政委陳國強。 圖 : 翻攝自 XX

缺席名單中以中紀委常委陳國強最受矚目。陳國強過去長期掌握軍中紀檢重要職務，曾任軍紀委專職副書記、軍委監委副主任，被視為軍隊中「反腐」工作的核心。2024 年他突然轉任國防科技大學政委，已被外界視為「反習勢力」的手筆，如今再度缺席中紀委全會。

進一步觀察發現，這次未出席的多名將領，仕途與前軍委政治工作部主任苗華高度重疊，多人在苗華主政期間晉升中將或出任重要職務。然而，苗華在去年與軍委副主席何衛東等九名上將被指涉嚴重職務犯罪，並遭開除黨籍、軍籍，此次將領們的缺席是否代表中共內部在持續清除相關派系，也引起國際討論。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

伊朗動亂延燒全球！美聯參主席進白宮 沙烏地劃領空紅線不讓美機過

美「第51州」換地方了? 比加拿大還快? 美議員為川普提併吞「這裡」法案……